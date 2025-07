Bouches-du-Rhône : aéroport fermé, habitants confinés... Ce que l'on sait du violent incendie en cours aux portes de Marseille

Un incendie d’une trentaine d’hectares se propage rapidement depuis ce mardi 8 juillet aux abords des Pennes-Mirabeau, menaçant désormais le 16e arrondissement de Marseille. Face à la fumée dense et au vent important, l’aéroport Marseille-Provence a été fermé et plusieurs évacuations ont eu lieu.

Un important incendie est en cours depuis ce mardi 8 juillet dans les Bouches-du-Rhône, affectant particulièrement la zone des Pennes-Mirabeau et s’étendant désormais jusqu’au 16e arrondissement de Marseille, situé au nord-ouest de la ville. Ce sinistre, déclenché peu avant 11h00 par un feu de véhicule à la jonction des autoroutes A55 et A7, s’est propagé à une vitesse alarmante sous l’effet du mistral, brûlant déjà près de 30 hectares.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les flammes, soutenues par des conditions météorologiques défavorables, avancent rapidement vers les quartiers sud des Pennes-Mirabeau et vers les quartiers nord de Marseille, notamment dans le secteur de La Pelouque, situé dans le 16e arrondissement.

#IncendiePennesMirabeau



⚠️ habitants du 16eme arrondissement de @marseille : Par mesure de sécurité veuillez rester confinés



ℹ️ : Un message FR-Alert a été diffusé.



Pour rester en sécurité :



Pour éviter l’entrer de la fumée dans vos habitations : Fermez les volets, les… pic.twitter.com/Alfwa8z3in — Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (@Prefet13) July 8, 2025

Ce dernier, un des arrondissements les plus étendus et périphériques de la ville, subit désormais de plein fouet l’ampleur du sinistre. Sur les réseaux sociaux, des images impressionnantes montrent des cendres tomber du ciel, recouvert d’une épaisse fumée noire qui emplit l’air marseillais, dégageant une odeur âcre qui inquiète les habitants.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Gros feu à #Marseille, des cendres qui tombent en plein centre, une fumée omniprésente. Décor apocalyptique pic.twitter.com/HyChw4Px3w — ✞ن A (@yeshouamashiah) July 8, 2025

Face à cette menace, plusieurs mesures d’urgence ont été prises. Deux lotissements des Pennes-Mirabeau ont été évacués préventivement, tout comme des zones proches des flammes, indique ICI Provence. Par ailleurs, un EHPAD est sous protection continue des pompiers, qui maintiennent une présence stationnaire pour éviter tout risque supplémentaire.

168 pompiers sont mobilisés

L’incendie a également provoqué la fermeture temporaire de l’aéroport Marseille-Provence, situé à Marignane, une décision prise peu après midi en raison de la proximité du feu et des fumées envahissant la zone. Selon Flight Radar et le site Maritima, au moins dix vols ont été déroutés vers d’autres aéroports de la région (Nice, Montpellier, Lyon et Nîmes) et trois autres ont été annulés, compliquant le trafic aérien dans cette période estivale.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

🔴 Les autorités annoncent que le feu a désormais atteint #Marseille. Scène apocalyptique en cours dans la ville. pic.twitter.com/QHMtmP21fg — Actu React Info (@actureact_info) July 8, 2025

Sur le terrain, 168 pompiers sont mobilisés, soutenus par sept avions (dont cinq Canadair et deux Dash), trois hélicoptères, et 68 engins terrestres. Malgré ces moyens conséquents, les autorités reconnaissent que la situation reste critique et que le feu n’est pas encore maîtrisé. La rapidité de propagation des flammes sous l’effet du mistral rend la lutte difficile.

Cette situation a aussi des conséquences sur la qualité de l’air dans toute la métropole. L’observatoire AtmoSud a placé le département en alerte de niveau 2, appelant les habitants à limiter les activités en extérieur afin de réduire l’exposition aux particules fines et à la fumée.

La suite après cette publicité

Cet incendie vient s’ajouter à la vague de feux qui affecte la région, notamment l’Aude, où plus de 2.000 hectares sont partis en fumée. À Marseille, la priorité reste désormais la protection des populations et la maîtrise des flammes dans le 16e arrondissement, l’une des zones les plus touchées et menacées par ce sinistre. Les autorités et les secours appellent à la vigilance et à la prudence face à la situation qui évolue encore rapidement.