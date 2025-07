Avec le début des vacances, les pompiers appellent à la plus grande vigilance et au respect des consignes de sécurité

Article Suggestions

Plusieurs incendies se sont déclarés ce samedi dans le sud du pays, dans l'Hérault et dans l'Aude. Plusieurs centaines d'hectares de végétation sont partis en fumée tandis que ce vendredi, l'Indre connaissait une situation exceptionnelle avec 21 feux recensés. Alors que les grandes vacances commencent, les pompiers appellent à la plus grande vigilance et au respect des consignes de sécurité.