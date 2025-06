Toulouse : face à la première vague de chaleur de l'année, les habitants se préparent

Ce samedi, bien que 16 départements soient en vigilance orange canicule, la Haute-Garonne ne fait pas partie de la liste malgré les fortes chaleurs qui vont frapper ses communes, notamment Toulouse. Les habitants de la Ville Rose se préparent donc à faire face à ces températures caniculaires.

La France connaît sa première vague de chaleur de l'année. Ce samedi, 16 départements sont en vigilance orange canicule. Mais alors que certains départements ne sont pas placés en vigilance, ils sont aussi frappés par ces températures caniculaires. C'est le cas notamment de la Haute-Garonne, et plus précisément à Toulouse, où les habitants se préparent à y faire face.

Des aménagements mis en place pour que la clientèle puisse supporter la chaleur

Dans la boutique de ce glacier du centre-ville, les clients sont au rendez-vous. Tous espèrent se rafraîchir, c'est le cas d'Isabelle qui s'est laissé tenter par un sorbet.

"Ce n'est pas du tout une habitude : ni des glaces ni des sorbets. Mais aujourd'hui ça s'impose. Clairement c'est l'antichaleur", explique-t-elle. Depuis quelques jours, le thermomètre ne cesse de grimper, une aubaine pour Gérard, responsable de la boutique.

"On sent vraiment monter la fréquentation. Avec la chaleur, il est certain que, je ne dis pas qu'on double, mais on fait 30 à 40% de chiffre en plus", affirme-t-il. Au plus chaud de la journée, la température ressentie dépasse les 35 degrés dans la Ville rose. Les professionnels de la restauration mettent donc en place des aménagements pour permettre à la clientèle de supporter la chaleur.

"On a une terrasse végétalisée, ce qui permet de réduire un peu la sensation de chaleur. Ensuite, nous avons installé cette année des brumisateurs qui permettent de baisser la température sur la terrasse et on a une grande pergola pour qu'ils soient (NDLR, les clients) bien à l'ombre", raconte Sébastien, responsable d'un restaurant éphémère en bord de Garonne. La chaleur va persister puisqu'en ce début de week-end, la barre des 37 degrés devrait être dépassée.