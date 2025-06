Comment se nourrir pendant une vague de chaleur ? Les conseils de Jean-Michel Cohen

Dans "On marche sur la tête", le docteur Jean-Michel Cohen livre ses conseils d'une bonne hydratation alors que la France connaît sa première vague de chaleur de l'année. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Une chose à ne pas prendre à la légère. Alors que la France subi sa première vague de chaleur de l'année, il ne faut pas négliger d'adapter son alimentation, rappelle dans On marche sur la tête le docteur Jean-Michel Cohen. "En état de désydratation, les effets peuvent être sévères : fatigue, maux de tête, constipation... Ca va jusqu'au malaise, y compris le malaise cardiaque."

Alors pour l'éviter, il faut bien évidemment boire de l'eau. "Dans la journée, il faut boire 1,5 litre d'eau. A partir de 30°, il faut ajouter 500 ml par degré, jusqu'à 4 litres maximum par jour." Mais au-delà de l'eau, le médecin rappelle également que "l'on s'hydrate avec les aliments. Quand vous prenez de la pastèque, du concombre, du melon... vous avez entre 85% et 95% d'eau. Et puis je rappelle que les produits laitiers contiennent 80% d'eau. Une assiette de crudité, un produit laitier et un fruit, et vous avez une hydration qui va vous amener presque 3/4 de litre d'eau."

Par ailleurs, le spécialiste indique également qu'il faut a contrario éviter "les sodas sucrés, l'alcool, le café et le thé".