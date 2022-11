EUROPE 1 ET VOUS - Face à la flambée des prix, Colomiers lance une mutuelle municipale

Une initiative saluée. La mairie de Colomiers, en Haute-Garonne, a lancé un appel d'offres pour trouver l'offre groupée la plus avantageuse : une mutuelle municipale qui permet de faire économiser plusieurs centaines d'euros par an aux habitants. Une idée bienvenue en cette période de forte inflation. Europe 1 a rencontré les habitants de Colomiers, ravis de cette possibilité.

Des économies de plusieurs centaines d'euros par an

"Ça m'a fait des économies parce que c'est un sacré budget quand même la mutuelle", raconte Khadija qui n'a pas hésité une seconde. Elle qui travaille à la mairie payait jusqu'ici 83 euros de mutuelle. "Je suis passée à 55 euros par mois avec les mêmes garanties !" poursuit-elle au micro d'Europe 1.

Guy, lui, est retraité. Il compare tous ses contrats et est conscient qu'il n'aurait jamais économisé autant en négociant seul. "360 euros d'économies par an, c'est pas mal. De toute façon, on y gagne plus en étant nombreux que si vous êtes le lambda moyen qui vient tout seul." L'initiative ne coûte presque rien en argent public puisque la mairie n'a fait que négocier les garanties et les tarifs. Pour Arnaud Simion, le premier adjoint chargé des Solidarités, c'était une promesse de campagne qui a pris tout son sens ces derniers mois. "On a la paupérisation de certains publics, des gens qui ne se soignent pas et la question évidente du pouvoir d'achat", explique-t-il.

"J'ai vu des habitants heureux de pouvoir faire un gain très substantiel"

"Il fallait faire quelque chose, il a fallu négocier pour bloquer les tarifs pour deux ans. J'ai vu des habitants heureux de pouvoir faire un gain très substantiel. On se dit qu'on sert un peu à quelque chose, nous les élus", sourit-il. 150 personnes ont déjà changé pour cette mutuelle municipale depuis septembre et l'engouement est réel puisque les permanences des mardis et jeudis affichent complets pour plusieurs semaines.