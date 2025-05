Santé : les prix des mutuelles flambent, les seniors pas épargnés

Selon des chiffres publiés ce jeudi par le comparateur le Lynx, les prix des mutuelles, déjà en augmentation l'an dernier, continuent de flamber en 2025 avec plus de 2% depuis le début de l'année. Cependant, la facture semble particulièrement salée pour les seniors.

La hausse des prix des mutuelles se poursuit. Un contrat d'assurance santé coûtait en moyenne 645 euros l'année dernière, soit une augmentation de 6% sur un an. Et la flambée continue en 2025, avec plus de 2% depuis le début de l'année. Ces chiffres ont été révélés ce jeudi par le comparateur en ligne lelynx.fr. La facture est, sans surprise, particulièrement salée pour les seniors.

Plus d'un retraité sur dix doit renoncer à souscrire à une assurance santé

L'âge reste le facteur le plus déterminant dans le coût d'une complémentaire santé. Prenez, par exemple, un jeune homme de 25 ans. Il devra débourser en moyenne 413 euros par an pour être couvert. Un montant qui triple pour les personnes âgées de plus de 70 ans où la facture dépasse les 1.200 euros en moyenne. Cela s'explique principalement par un recours accru aux soins au fur et à mesure que l'on vieillit, selon Arthur Martiano, directeur général du comparateur Le Lynx.

"Plus de consultations chez les spécialistes, plus d'opérations et d'actes avec des coûts plus élevés et aussi également des postes de soins particuliers qui coûtent cher. On parle souvent de l'optique, de prothèses auditives ou encore du dentaire qui, avec l'âge, sont de plus en plus nécessaires et donc vont engendrer des coûts de santé importants", explique-t-il.

Des montants qui pèsent sur le portefeuille des seniors. Les complémentaires santé représentent au minimum 15% de leur pouvoir d'achat. Les retraités doivent aussi composer sans la prise en charge partielle des entreprises dont bénéficient les salariés. Les conséquences de ces prix élevés : plus d'un retraité sur dix doit renoncer à souscrire à une assurance santé.