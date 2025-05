Santé, auto, habitation... Ce budget colossal qu'il faudra dépenser pour les assurances durant toute sa vie

L'assurance, un véritable boulet pour le pouvoir d'achat des Français. Dans une étude, le site Moneyvox dévoile le montant moyen que débourse les Français à l'âge adulte, entre 18 et 85 ans, pour leurs diverses couvertures. Santé, auto, habitation, le budget de l'assurance est impressionnant.

C'est un des éléments qui pèse le plus sur le pouvoir d'achat des Français : les assurances. Inflation incluse, il faut compter près de 200.000 euros pour un travailleur indépendant, locataire d'un appartement et propriétaire d'un véhicule utilitaire. Et jusqu'à 260.000 euros pour une salariée cadre, propriétaire de son logement en ville et d'un SUV.

"Une mutuelle santé va coûter, hors inflation, entre 40.000 et 50.000 euros sans enfant"

La mutuelle coûte de très loin le plus cher devant l'assurance auto et l'assurance habitation. C'est ce qu'explique Maxime Chipoy, fondateur de Moneyvox : "Une mutuelle santé va coûter, hors inflation, entre 40.000 et 50.000 euros sans enfant. Pour l'auto, entre 20.000 et 25.000 euros. Et puis après, l'assurance habitation entre 7.000 et 14.000 euros sur l'ensemble de la vie de la personne".

Dans une vie, la santé absorbe entre un tiers et la moitié des dépenses d'assurance, avec un coût qui augmente fortement avec l'âge : "On estime le coût moyen à 280 euros par an à 18 ans, à 80 ans, avec la dégradation de la santé, ça revient à 1.300 et 1.400 euros par an. C'est pas cher en début de vie, très cher en fin de vie".

Pour les retraités, c'est un peu la double peine : leur mutuelle est plus chère et entièrement à leur frais, contrairement aux salariés.