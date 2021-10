INFO EUROPE 1 - Comment les Français s'adaptent à l'inflation des complémentaires santé

Une somme de 2.883 euros, soit 10 euros de plus que l'an dernier. C'est le montant annuel moyen que doit débourser aujourd'hui un couple de seniors en France pour une mutuelle avec des garanties renforcées. Les retraités pourront-ils encore se soigner ? La question se pose alors que les tarifs des complémentaires santé ne cessent d'augmenter. Cette année encore, ils atteignent des niveaux historiquement hauts, ce que souligne l'étude annuelle de Meilleurtaux.com, dévoilée en exclusivité par Europe 1, mardi.

La question de "revoir les garanties à la baisse"

Les conclusions de l'étude posent de réelles questions sur l'accès aux soins. "Ça coûte de plus en plus cher donc c'est un budget de plus en plus conséquent et qui, forcément, vient grignoter sur d'autres dépenses", explique Fabien Soccio, expert assurance du groupe Meilleurtaux.com.

Ces montants jamais atteints auparavant ont des conséquences très concrètes, poursuit le spécialiste. "Beaucoup de foyers peuvent se poser la question de continuer à s'assurer ou alors de revoir à la baisse leurs garanties. Ce sont des comportements qu'on voit déjà se produire sur un peu toutes les populations mais qui risquent de s'accentuer pour les seniors avec ces tarifs historiquement hauts."

500 euros entre le Val-de-Marne et le Morbihan

Et à mesure que les prix augmentent, les écarts se creusent entre départements. On dépasse les 3.000 euros annuels dans 16 départements, avec une différence de près de 500 euros entre le Val-de-Marne, qui a dépassé cette barre symbolique, et le Morbihan. La semaine dernière, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a une nouvelle fois appelé les complémentaires santé à ne pas augmenter leurs tarifs, tandis que les assurés peuvent maintenant changer de mutuelles en cours d'année.