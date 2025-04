Comment les mutuelles comptent restreindre certains remboursements

Au moment où l'État cherche à faire plus d’économies que jamais, les complémentaires santé affichent leur volonté de restreindre le remboursement des montures de lunettes. Un changement qui pourrait avoir des conséquences sur la santé des Français.

Avec un déficit annoncé de 15 milliards d'euros pour l'Assurance Maladie en 2025, le gouvernement a déjà évoqué le ciblage des complémentaires santé. Réponse quasi immédiate de la Mutualité française, regroupant les complémentaires santé à statut mutualiste, qui souhaite notamment restreindre le remboursement des lunettes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un remboursement de 100 à 30 euros ?

Si aujourd'hui, n'importe qui peut changer de monture et de verres tous les deux ans, la Mutualité Française souhaite que les patients ne bénéficient plus désormais que d'un remboursement tous les trois ans. Un changement qui aurait des conséquences sur la santé des Français.

"On allonge de facto le délai entre deux visites chez un ophtalmologue. Cela va créer un déficit de suivi et de dépistage, qui peut impacter la vue. Par exemple, si vous perdez deux à trois dixièmes, vous tombez à sept dixièmes et vous n'avez à priori pas la possibilité de conduire", prévient Didier Cohen, membre du bureau du Rassemblement des Opticiens de France.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le montant maximum remboursé pour une monture pourrait passer de 100 euros aujourd'hui, à 30 euros. Du moins, c'est ce que souhaitent les mutuelles. Le reste serait à la charge des patients, manière de les dissuader de changer de lunettes pour le plaisir.

Alors que les dépenses des frais d'optique s'élevaient en 2023 à plus de 8 milliards d'euros, le gouvernement s'est dit ouvert à discuter avec les complémentaires.