Et si l'on pouvait replier son casque de vélo et le ranger dans sa poche ?

Souvent encombrant, parfois lourd, le casque est parfois un frein à l'activité de la petite reine. Certains cyclistes s'en passent, au détriment de leur sécurité, quand d'autres, amateurs, renoncent carrément à utiliser le vélo pour ne pas se soucier de la problématique du casque. Tout cela pourrait devenir un mauvais souvenir. Une société danoise, Newton Rider, propose un nouveau type de casques souples et pliables. Ces derniers peuvent être pliés et rangés dans une poche ou un sac-à-dos en toute simplicité. Et en plus de la praticité évidente, la sécurité est aussi assurée.

Ces casques sont conçus dans un matériau spécial : une sorte de gel capable de durcir instantanément dès qu'il y a une pression trop forte. C'est ce que les scientifiques appellent un matériau "non newtonien". À la manipulation, le casque reste mou. Au moindre choc, sa surface devient aussi rigide que du plastique, avec la souplesse nécessaire pour absorber le choc.

Une petite galette d'environ 3 ou 4 centimètres d'épaisseur

Il s'agit donc d'un casque qui ressemble finalement à un bonnet, mou et souple, et qu'il est possible de replier sur lui-même pour en faire une petite galette d'environ 3 ou 4 centimètres d'épaisseur. Ces casques d'un nouveau genre, homologués pour être commercialisés, peuvent également intéresser les utilisateurs de trottinettes. Pour inciter ces derniers à porter le casque, les opérateurs offrent des réductions ou des courses gratuites aux casqués !

Ces nouveaux casques, comme beaucoup de nouveaux objets, seront équipés de puces sans contact. Il suffira de les scanner avec l’application adéquate pour bénéficier de la promotion. Désormais, il n'y a vraiment plus d’excuses pour ne pas porter de casque, à vélo ou sur trottinette en libre-service !