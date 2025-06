Espagne, Italie, Allemagne... Où peut-on voyager en Europe depuis la France via un train direct ?

À l'approche des grandes vacances, certains seront peut-être tentés de voyager en Europe par le train. Europe 1 vous dresse une liste de destinations accessibles sans escale depuis Paris, Lyon et Marseille.

L'Europe à portée de rail. Depuis la France, il est possible d'accéder à de très nombreuses villes du Vieux-Contient par le train et sans escale. Idéal pour tous les voyageurs qui souhaitent limiter autant que possible leur empreinte carbone et pour tous ceux qui appréhendent le fait de monter dans un avion. Europe 1 vous dresse la liste des destinations européennes reliées à l'Hexagone par une ligne ferroviaire direct.

Depuis Paris :

Royaume-Uni

La capitale offre un accès direct au Royaume-Uni avec l'Eurostar qui propose des allers simples pour Londres à partir de 44 euros et une arrivée en plein cœur de la capitale britannique. Cette dernière est également accessible depuis Lille en Eurostar à partir de 57 euros.

Belgique, Pays-Bas, Luxembourg

Ayant fusionné en 2023 avec Thalys, la compagnie Eurostar dessert désormais la Belgique avec un prix de départ pour Bruxelles fixé à 29 euros. La SNCF, à travers ses "Ouigo lents", relie également la capitale belge directement depuis Paris à des prix défiant toute concurrence puisqu'il est possible d'effectuer le trajet pour... 10 euros. Avec Eurostar, sont aussi proposés des trajets directs pour Liège ou encore Anvers.

Depuis la capitale, vous pouvez visiter Luxembourg via les TGV InOui de la SNCF. Prix d'appel fixé à 25 euros. Les Pays-Bas, avec Eurostar, sont également accessibles. Des billets pour Amsterdam et Rotterdam sont proposés dès 35 euros.

Allemagne

Outre-Rhin, plusieurs villes sont accessibles directement depuis Paris. La dernière en date étant Berlin que vous pouvez rejoindre pour 59 euros depuis la gare de l'Est, à Paris, via les TGV allemand ICE. En revanche, le trajet est long - environ 8 heures - pour rallier la capitale allemande par le rail, en passant par Strasbourg, Karlsruhe et Francfort.

Des trains directs pour Stuttgart sont également réservables à des prix pouvant descendre sous la barre des 50 euros tandis que Mannheim, Sarrebruck ou encore Fribourg sont, elles-aussi, directement reliées à Paris.

Suisse

Depuis la gare de Lyon, et pour parfois moins de 30 euros, les TGV Lyria, fruits de la collaboration entre la SNCF et le réseau ferré suisse, vous conduisent au bord du lac Léman, à Genève et Lausanne. La liaison est également assurée par la SNCF et ses trains low cost Ouigo. Les villes de Bâle et Zurich sont, elles-aussi, accessibles directement depuis la capitale.

Italie

L'effondrement d'une partie de la falaise, dans la vallée de la Maurienne en Savoie, avait mis fin à cette liaison pendant 19 mois. En janvier dernier, la ligne Paris-Milan, en passant par Turin, rouvre au public et permet de rallier la capitale italienne de la mode par la voie ferrée.

Comptez tout de même un peu plus de 7 heures pour effectuer ce trajet réservable à partir de 44 euros si vous choisissez un TGV InOui de la SNCF. L'opérateur transalpin Trenitalia, présent depuis le 15 juin sur l'axe Paris-Marseille, propose des tarifs similaires.

Espagne

Vous pouvez rejoindre, directement depuis Paris, la Catalogne et sa capitale, Barcelone, en passant notamment par Gérone. Des trajets à partir de 69 euros sont disponibles sur le site de la SNCF.

Autriche

S'endormir en France et se réveiller en Autriche, c'est possible. Grâce aux trains de nuit de l'opérateur autrichien ÖBB Nighjet, vous pouvez traverser l'Allemagne pendant la nuit et arriver à Vienne au matin. Cette ligne ferroviaire dessert également les villes de Linz et Salzbourg. Le périple s'affiche à partir de 29,90 euros si vous choisissez des places assises et 49,90 euros pour des compartiments couchettes. Il s'agit néanmoins d'un prix d'appel qui peut être assez difficile à dénicher.

Le nightjet permet de relier Paris à Vienne (Autriche) en un peu plus de 15 heures. © Amaury Cornu / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Depuis Lyon

Belgique, Luxembourg

Au départ de Lyon, des trains à destinations de Bruxelles sont réservables à partir de 45 euros dans les trois prochains mois. Vous pouvez aussi atteindre Luxembourg depuis la capitale des Gaules. Un parcours opéré par la SNCF et dont le prix le plus bas, sur les trois prochains mois, s'élève 60,50 euros.

Allemagne

Grâce à la ligne Marseille-Francfort, exploitée en partenariat avec la compagnie allemande Deutsche Bahn (DB), vous pouvez rejoindre, depuis Lyon et sans escale, les villes de Baden-Baden, Karlshrue, Mannheim et Francfort. Des billets à moins de 60 euros sont disponibles à destination de Francfort.

Suisse

Des TER effectuent quotidiennement la liaison directe entre Lyon et Genève. Des TGV Lyria, à destination de Lausanne, sont également réservables pour moins de 40 euros.

Italie

Les villes de Turin et Milan sont directement reliées à la capitale des Gaules en train via la SNCF et Trenitalia à partir de 33 euros.

Un train de la compagnie Trenitalia en gare de Paris-Lyon © Laure Boyer / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Espagne

À partir de 39 euros, Barcelone et Gérone sont accessibles depuis Lyon via les trains de la compagnie espagnole Renfe, présente dans le paysage ferroviaire de l'Hexagone depuis 2023.

Depuis Marseille

Belgique, Luxembourg

Bruxelles et Luxembourg sont accessibles depuis Marseille en TGV InOui. Comptez au moins 64 euros pour rejoindre la capitale belge, mais plus de 100 euros pour celle du Luxembourg en raison de l'offre assez réduite.

Allemagne

Pour moins de 60 euros, des billets sont réservables, via TGV InOui, pour Francfort au départ de Marseille. Le trajet dessert Baden-Baden, Karlsruhe et Mannheim.

Espagne

Depuis 2023, la Renfe exploite la ligne Marseille-Madrid et offre des trajets directs quotidiens entre la cité phocéenne et la capitale espagnole. Le prix d'appel est fixé à 29 euros pour ce parcours qui dessert également Gérone, Barcelone, Tarragone et Saragosse.

Un TGV de la compagnie espagnole Renfe aux côtés d'un TGV InOUI de la SNCF en gare de Marseille Saint-Charles © Stephane FERRER / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Italie

Cet été, du 4 juillet au 30 août, un train de nuit reliera Marseille à Rome pour un prix d'appel fixé à 94,90 euros pour une couchette en compartiment partagé. Exploitée par FS Treni Turistici Italiani, filiale de Trenitalia dédiée à la circulation de trains historiques et touristiques, cette ligne effectuera le trajet en 16 heures avec un départ le samedi à 14h46 pour arrivée dans la capitale italienne à 6h48.