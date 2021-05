À bord du train de nuit Paris-Nice, à nouveau sur les rails 3 ans après sa suppression

REPORTAGE

Un temps ringardisé par la vitesse des TGV et des liaisons aériennes low-cost, le train de nuit va-t-il renaître de ses cendres après avoir été délaissé ? L'État et la SNCF veulent y croire : écologique, économique, connectant les territoires, ces liaisons pourraient bien être l'incarnation du transport de demain. Le Paris-Nice, qui a fermé en décembre 2017, a repris du service dans la nuit de jeudi à vendredi. Jean Castex était à bord, Europe 1 aussi.

"On dort, mais on est un peu à l'étroit. Moi, j'avais l'impression d'être sur un bateau", confie Gabriel, les yeux encore rougis, réveillé en sursaut par l'appel du conducteur annonçant le premier arrêt à Marseille. Dans la voiture suivante, Jeanne vient d'ouvrir le rideau de son compartiment sur un paysage estival : "La mer, directement... C'est super sympa et très beau dès le réveil", s'enthousiasme-t-elle.

"Conviviale mais spartiate !"

Outre ses billets plus abordables, le train de nuit évite également à ses usagers de poser une journée de travail pour voyager. Et pour cette première liaison Paris-Nice, désormais quotidienne, le train était complet. Avec beaucoup de jeunes parmi les voyageurs, mais seulement quatre personnes par cabine de six couchettes en raison de la pandémie de Covid-19. Le wagon-bar, quant à lui, n'a pas encore repris du service.

De nombreux passagers estiment toutefois que la SNCF devrait faire un effort de rénovation, si elle veut séduire la clientèle avec ce type de liaison. "Conviviale mais spartiate ! On ne ferait pas ça toutes les nuits non plus", avoue Tanguy après 12 heures de voyage pour aller fêter l'enterrement de vie de garçon d'un ami sur la Côte d'Azur. "Ça manque de prises, et il faisait un peu chaud dans la couchette", note-t-il. Vendredi matin, l'arrivée était prévue à 9h11. Mais en début de matinée le train affichait déjà une petite demi-heure de retard.