Ce qu’il faut savoir sur la nouvelle ligne Trenitalia Paris-Marseille qui démarre le 15 juin.

À partir du 15 juin, Trenitalia étend sa présence en France en lançant une nouvelle liaison à grande vitesse entre Paris et Marseille. Avec quatre allers-retours quotidiens et des tarifs compétitifs, la compagnie italienne entend bien bousculer le monopole historique de la SNCF sur cet axe très fréquenté.

À partir du 15 juin 2025, Trenitalia étend son réseau en France en lançant une nouvelle liaison à grande vitesse entre Paris et Marseille.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Cette initiative marque une étape significative dans la stratégie d'expansion de la compagnie ferroviaire italienne, offrant aux voyageurs une alternative compétitive aux services existants.

Tarification qui se veut compétitive face à la SNCF

Le service Paris-Marseille de Trenitalia proposera quatre allers-retours quotidiens, reliant la gare de Paris-Gare-de-Lyon à Marseille Saint-Charles.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les trains effectueront des arrêts intermédiaires à Lyon Saint-Exupéry, Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV, avec un temps de trajet estimé à environ 3 heures et 20 minutes, la même durée qu'avec la SNCF.

À lire aussi Transdev remplace la SNCF sur la ligne Marseille-Nice, une première en France

Côté prix, la compagnie ferroviaire italienne veut proposer des tarifs attractifs pour cette nouvelle ligne, avec des billets en classe Standard à partir de 27 euros et des billets en classe Business à partir de 37 euros pour un Paris-Marseille.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ces prix compétitifs visent à offrir une alternative économique aux voyageurs tout en maintenant un niveau de service élevé.

Confort et services à bord

Les trains Frecciarossa 1000, utilisés pour cette liaison, sont reconnus pour leur confort et leurs services de qualité. Les passagers bénéficieront de quatre classes de voyage : Standard, Premium, Business et Executive. La classe Executive offre notamment un service de restauration à la place et des sièges inclinables pour un confort optimal.

La suite après cette publicité

Une concurrence accrue sur le marché français

L'arrivée de Trenitalia sur la liaison Paris-Marseille intensifie la concurrence sur le marché ferroviaire français, dominé historiquement par la SNCF. Cette nouvelle offre pourrait inciter à une amélioration des services et à une baisse des prix, au bénéfice des consommateurs.

À lire aussi Trenitalia annonce la création de lignes jusqu'en Allemagne d'ici à 2026

De plus, Trenitalia envisage d'étendre davantage son réseau en France, avec des projets de liaisons supplémentaires dans les années à venir. Les billets pour la liaison Paris-Marseille sont disponibles à la réservation sur le site officiel de Trenitalia.