En Normandie, nouvelles manifestations des pêcheurs contre les éoliennes offshore

REPORTAGE

Pour ou contre les éoliennes ? Les pêcheurs, eux, ont déjà tranché le débat : c'est non, surtout si on les installe en pleine mer. Mais de nombreux projets sont actuellement à l'étude au large des côtes normandes. Les pêcheurs vont donc passer à l'action ce vendredi matin pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une catastrophe écologique et économique. 150 bateaux sont attendus ce vendredi devant les ports de Cherbourg et du Havre.

Catastrophe écologique

"Il faudrait que messieurs Castex et Macron daignent se déplacer à la criée pour voir les dégâts que ça fait", dénonce un pêcheur à Ouistreham, qui met en avant la catastrophe écologique que représente l'installation d'éoliennes offshore dans sa zone de pêche. "C'est hors normes", explique-t-il. L'un de ses collègues vend des bulots. Sa pêche est passée de deux tonnes à 80 kilos par jour. "Tout ça parce qu'ils font des éoliennes."

"On est toujours à la mer. On est les sentinelles pour savoir ce qui se trouve au fond. En termes de biodiversité, ça va être catastrophique", dénonce un autre pêcheur qui s'apprête à manifester avec ses collègues. Ils n'ont plus d'autre choix que de s'inviter dans la campagne présidentielle. Leur but : se faire voir et suspendre les projets en espérant que "ça ne parte pas en sucette".