EN DIRECT - Coronavirus : un réveillon du Nouvel An dans l'ombre de la pandémie

EN DIRECT

2020 est désormais dans le rétroviseur. Et comme l’ensemble de l’année, le passage à 2021 a été marqué par la pandémie de coronavirus. Les nouvelles vagues épidémiques ont en effet contraint des milliards de personnes à célébrer le passage au Nouvel An dans l'intimité, chez elles, et à suivre les célébrations virtuellement, après des mois de restrictions voire de confinement. En France, Emmanuel Macron a évoqué, lors de ses vœux aux Français, la campagne de vaccination, qui démarre trop lentement pour beaucoup. Le président de la République a assuré qu’il ne laisserait pas une "lenteur injustifiée" s’installer. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : - Le réveillon du Nouvel An s’est déroulé dans l’ombre du coronavirus dans le monde entier - Emmanuel Macron a promis qu’il ne laisserait pas de "lenteur injustifiée" s’installer dans la campagne de vaccination - Le marché automobile français s’est effondré en raison de la crise sanitaire

Un réveillon dans l’ombre du coronavirus

Foule masquée à Wuhan mais plages vides à Rio de Janeiro : de nombreux pays du monde ont mis la sourdine aux célébrations du Nouvel An, entrant vendredi en 2021 sous l'influence de la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 1,8 million de morts à travers le monde. A Sydney, la plus grande ville d'Australie, le célèbre feu d'artifice du Nouvel an a été tiré à au-dessus de la Baie, mais en l'absence quasi totale de spectateurs après l'apparition d'un récent foyer de contamination dans le nord de la ville qui totalise quelque 150 cas.

A New York, où Times Square déborde habituellement de gens euphoriques sous une pluie de confettis, le quartier de Manhattan était bouclé et les fêtards encouragés à suivre de chez eux le compte à rebours télévisé. Les Etats-Unis sont le pays du monde qui compte le plus grand nombre de morts de Covid. Mais le président élu des États-Unis Joe Biden, qui entrera en fonction en janvier, a exprimé son optimisme dans un entretien vidéo accordé juste avant la nouvelle année à ABC : "L'Amérique peut tout faire et je suis absolument confiant, confiant que nous allons revenir et revenir encore plus forts que nous ne l'étions auparavant", a-t-il lancé. Le sortant Donald Trump s'est, lui, félicité sur Twitter que les Etats-Unis aient "terminé l'année avec le plus haut marché boursier de l'histoire".

Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie, les festivités ont été annulées cette année à Rio de Janeiro, qui accueille habituellement l'une des plus grandes fêtes du Nouvel An au monde. La célèbre plage de Copacabana s'est trouvée presque vide aux 12 coups de minuit, des fêtards étant tenus à l'écart par la police.

En Chine, des milliers d'habitants de Wuhan, point de départ de l’épidémie, ont célébré dans la ferveur le passage en 2021, un an tout juste après le signalement à l'OMS des premiers cas de coronavirus dans cette ville de 11 millions d'habitants. "C'est quelque chose que nous ne pourrons jamais oublier", a déclaré une habitante de Wuhan, du nom de Xu Du à l'AFP. "Nous sommes restés enfermés pendant des mois (...) mais nous avons survécu".

A Paris, des Champs-Elysées déserts

Paris a, elle, offert l'image de ses Champs-Elysées vides, alors que s'y pressent habituellement des centaines de milliers de personnes le dernier soir de l'année. Une vingtaine de policiers arrêtaient les rares véhicules pour vérifier les attestations dérogatoires des conducteurs et verbaliser les contrevenants. La France vivait un "réveillon du 31" sous couvre-feu, encadré exceptionnellement par 100.000 policiers et gendarmes : tout déplacement entre 20h00 et 06h00 - sauf raison professionnelle - était interdit, toute violation du couvre-feu passible d'une forte amende.

En Alsace, la soirée a té marquée par un drame : un jeune homme de 24 ans est mort, la tête arrachée par un mortier d'artifice. Un autre jeune homme a été également touché au visage et a été hospitalisé.

Macron tente de rassurer sur la vaccination

L’épidémie de coronavirus a tenu une bonne place lors de l’allocution d’Emmanuel Macron, jeudi soir à 20 heures. Lors de ses vœux aux Français, tradition qui survient dans un contexte si particulier cette année, le président de la République a notamment évoqué le vaccin. "Je ne laisserai pas une lenteur injustifiée s’installer", a martelé Emmanuel Macron. Visiblement échaudé par les critiques sur la supposée lenteur de la campagne de vaccination en France, il a tenu à rassurer. Il a aussi affirmé qu'il ne laisserait "personne jouer avec la sûreté et les bonnes conditions, encadrées par nos scientifiques et nos médecins, dans lesquelles la vaccination doit se faire".

Le marché automobile français s’effondre

Torpillé par la crise sanitaire, le marché automobile français s'est effondré de 25,5% en 2020, régressant à son niveau de 1975, selon des chiffres officiels publiés vendredi. Quelque 1,65 million de voitures particulières neuves ont été mises en circulation l'année dernière, contre 2,2 millions en 2019, a précisé le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).

Les fabricants français PSA (Peugeot, Citroën, Opel) et Renault ont légèrement mieux résisté que le marché, mais leurs livraisons ont tout de même été amputées respectivement de 25,1% et 24,9% par rapport à 2019, tandis que les constructeurs étrangers ont vu leurs immatriculations se contracter de 26,1%, selon le CCFA.