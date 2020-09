EN DIRECT - Coronavirus : plus de 30 millions de cas recensés dans le monde

EN DIRECT

Le chiffre est impressionnant, alors même qu’il est probablement fortement sous-évalué. Jeudi soir, la barre des 30 millions de cas de coronavirus officiellement recensés a été franchie à l’échelle mondiale. Et le rythme des nouvelles contaminations ne faiblit pas. Conséquence logique : de nombreux pays durcissent leurs conditions sanitaires. En France, de nouvelles mesures devraient être prises vendredi ou samedi, notamment à Lyon et Nice. Suivez l’évolution de la situation en direct.

30 millions de cas recensés dans le monde

Plus de 30 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles jeudi en début de soirée. Au total, au moins 30.000.062 cas, dont 943.086 décès, ont été déclarés. Plus de la moitié des cas se situent aux Etats-Unis, en Inde et au Brésil, les trois pays les plus touchés avec respectivement 6.650.570 cas (197.364 décès), 5.118.253 infections (83.198 morts) et 4.419.083 cas (134.106 décès).

Le rythme de la pandémie semble se stabiliser globalement à l'échelle mondiale, avec un million de cas supplémentaires détectés environ tous les 4 jours depuis mi-juillet. Il s'était écoulé 94 jours entre l'annonce du premier cas officiel en Chine et le recensement d'un million d'infections dans le monde, puis 86 jours supplémentaires pour dépasser le cap des 10 millions de cas déclarés le 28 juin. Le nombre d'infections connues a triplé depuis, en un peu plus de deux mois et demi.

Après avoir été frappée en première par la pandémie de Covid-19, l'Asie est de nouveau la région du monde qui a recensé le plus de nouveaux cas sur les sept derniers jours (742.286), dont plus de 8 sur 10 uniquement en Inde. Suivent l'Amérique latine et les Caraïbes (493.120), l'Europe (327.524), le Canada et les Etats-Unis (273.339), le Moyen-Orient (111.986), l'Afrique (52.584) et l'Océanie (548).

Les conditions sanitaires durcies en France

La France a enregistré 10.593 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, nouveau record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays, et 50 nouveaux décès, a annoncé jeudi Santé Publique France. Quelque 3.223 malades du Covid ont été hospitalisés sur les sept derniers jours, soit 247 de plus par rapport aux chiffres annoncés la veille, dont 535 en réanimation, a indiqué le service public de santé.

Face à l’aggravation de la situation, Olivier Véran a pris la parole jeudi après-midi. Le ministre de la Santé a annoncé que le gouvernement avait demandé aux préfets du Rhône et des Alpes-Maritimes de présenter d’ici samedi de nouvelles mesures locales pour enrayer l’épidémie à Nice et à Lyon. Il a aussi annoncé que les personnels de crèche seraient désormais contraints de porter un masque en permanence. En revanche, le protocole est assoupli dans les écoles, où la découverte d’un cas positif n’entrainera plus automatiquement la fermeture de la classe.

Enfin, Olivier Véran a annoncé une priorisation des tests, alors que les laboratoires sont largement saturés. Les personnes disposant d’une ordonnance, les personnes symptomatiques les soignants ou encore les cas contact auront ainsi des créneaux horaires qui leur seront réservés. Le ministre de la Santé a également annoncé que des premières opérations avec des tests antigéniques, plus rapides que les tests PCR, seront menées en Île-de-France.

Des mesures sanitaires durcies dans de nombreux pays

La France n’est pas la seule à adopter des mesures sanitaires plus strictes. La mesure la plus spectaculaire vient sans conteste d’Israël, où la population sera contrainte de se reconfiner pour un minimum de trois semaines à partir de vendredi. L'Etat hébreu est le pays ayant recensé le plus fort taux de contamination ces deux dernières semaines.

En Europe, où le nombre de nouveaux cas est désormais supérieur à ceux enregistrés en mars et avril, le niveau de transmission est jugé "alarmant" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et conduit les autorités de plusieurs pays à resserrer la vis. Vendredi, de nouvelles restrictions entrent ainsi en vigueur dans plusieurs zones du nord-est de l'Angleterre où vivent quelque 2 millions de personnes : il y sera interdit de se rassembler entre différents foyers, seul un service à table sera autorisé dans les pubs, et les lieux de divertissement devront fermer entre 22 heures et 5 heures. Dans toute l'Angleterre, il est déjà interdit de se réunir à plus de six personnes, enfants inclus.

En Espagne, autre pays durement touché avec plus de 30.400 morts, les autorités de la région de Madrid ont reconnu être dépassées par la résurgence galopante de la pandémie. Ces dernières semaines, cette région de 6,6 millions d'habitants concentre un tiers des nouveaux cas et des nouveaux décès recensés en Espagne. Face à cette aggravation, les autorités régionales annoncent vendredi de nouvelles restrictions qui devraient entrer en vigueur à partir de samedi ou lundi. Le but de ces mesures sera "de restreindre la mobilité et de réduire l'activité" dans les zones les plus touchées, a expliqué le responsable régional de la Santé publique Antonio Ruiz Escudero.

De l’autre côté de l’atlantique, la province canadienne de l'Ontario, confrontées à des fêtes privées et autres rassemblements informels, considérés partout comme un des principaux vecteurs de contagion, a adopté des mesures dissuasives : les organisateurs de rassemblements de plus de 10 personnes à l'intérieur des logements, et de plus de 25 personnes à l'extérieur, sont désormais passibles d'une amende minimale de 10.000 dollars canadiens (6.400 euros). Et chaque participant encourt d'une amende de 750 dollars.