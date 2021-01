EN DIRECT - Coronavirus : renforcement des restrictions actuelles, mais pas de reconfinement

L'ESSENTIEL

Alors que la France recense 75.620 morts du Covid-19 sur son territoire, un Conseil de défense sanitaire impromptu s'est tenu vendredi soir à 18 heures. À sa sortie, le Premier ministre Jean Castex a annoncé de nouvelles restrictions, concernant notamment les commerces et les frontières. Pour autant, il n'y aura pas de reconfinement dans l'immédiat, l'exécutif préférant d'abord se donner une chance de maîtriser l'épidémie avec des mesures moins sévères. Dans le reste de l'Europe, la circulation de ces nouveaux variants, plus contagieux que la souche dominante, continue d'inquiéter. L'Allemagne va restreindre les entrées sur son territoire à partir de samedi pour les passagers en provenance de cinq pays. Le régulateur européen vient d'approuver le vaccin du laboratoire AstraZeneca pour tous les adultes de plus de 18 ans.

Suivez en direct l'évolution de la situation :

Les informations à retenir : Jean Castex annonce un renforcement des restrictions actuelles, mais pas de confinement

75.620 morts en France, la pression hospitalière s'accentue

Le vaccin AstraZeneca a été officiellement autorisé dans l'Union européenne pour tous les adultes

Les experts de l'OMS ont débuté leur enquête sur l'origine du virus à Wuhan

Nouvelles restrictions, mais pas de reconfinement

Après un Conseil de défense sanitaire qui s'est tenu à 18 heures, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé dans la soirée de nouvelles restrictions afin de réduire la propagation du Covid-19 sur le territoire national, sans choisir la voie du reconfinement. "Nous pouvons encore nous donner une chance d'éviter le confinement", a-t-il affirmé.

"Toute entrée en France et toute sortie de notre territoire depuis un pays extérieur à l'Union européenne sera interdite à partir de dimanche, sauf motif impérieux", a indiqué le chef du gouvernement. Les voyages en lien avec les pays de l'UE seront conditionnés à des tests PCR. Concernant le couvre-feu, les contrôles seront renforcés face "aux dérives de quelques-uns", a-t-il prévenu. "Les policiers et les gendarmes seront mobilisés pour contrôler le non-respect du couvre-feu, l’organisation des fêtes clandestines et l’ouverture illégale de restaurants dans des proportions renforcées", a-t-il déclaré, ajoutant : "Une consigne de particulière fermeté sera donc appliquée pour ceux qui fraudent les règles en vigueur."

Les centres commerciaux non-alimentaires d'une surface supérieure à 20.000 mètres carrés seront fermés dès dimanche. Sur le plan économique, le "quoi qu'il en coûte" prôné par l'exécutif depuis mars 2020 sera quant à lui prolongé. "Le recours effectif au télétravail devra être renforcé", a aussi annoncé le Premier ministre en conclusion de cette très courte allocution.

Les prochains jours seront déterminants. pic.twitter.com/unHP1AVgKJ — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 29, 2021

75.620 morts en France, la pression hospitalière s'intensifie

Selon les derniers chiffres publiés sur le site du gouvernement, la France recensait vendredi 75.620 morts du Covid-19, soit 820 de plus. Un chiffre élevé qui comprend une actualisation des décès en Ehpad et EMS, la dernière datant de mardi. Par ailleurs, 22.858 nouveaux cas ont été détectées sur les dernières 24 heures, tandis que les hospitalisations et les réanimations sont en hausse. On compte désormais 27.308 hospitalisations, soit 142 de plus, et 3.130 réanimations, soit 19 supplémentaires.

Sur le plan de la vaccination, le gouvernement prévoit que seulement un million de personnes recevront une première injection de vaccin anti-Covid en février, après plus de 1,4 million en janvier, soit un total d'environ 2,5 millions fin février, a annoncé le gouvernement jeudi. Cette prévision de vaccination est très inférieure au chiffre de 4 millions de personnes vaccinées fin février évoqué par le ministre de la Santé jeudi 21 janvier et encore ce mardi, reflet de livraisons de doses qui s'annoncent moindres qu'attendues.

L'UE autorise l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca

L'Agence européenne du médicament (EMA) a approuvé vendredi l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca dans l'UE, alors que les 27 fustigent ses retards de livraison et que la commission de vaccination allemande l'a déconseillé pour les plus de 65 ans. L'autorisation du régulateur européen vaut pour les personnes de plus de 18 ans. En début de soirée Bruxelles a également autorisé la mise sur le marché du vaccin d'AstraZeneca/Oxford, a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

L'EMA s'est déjà exprimée dans la matinée, indiquant dans un communiqué qu'un autre vaccin, le Pfizer/BioNTech, n'avait pas de lien avec des décès post-vaccination, dont un certain nombre de personnes âgées, qu'elle a examinés. "Les données ne (montrent) pas de lien avec la vaccination" ni "de problèmes de sécurité", selon le régulateur européen. Par ailleurs, le laboratoire Novartis va aider Pfizer et BioNTech à produire leur vaccin.

We have just authorised the @AstraZeneca vaccine on the EU market following a positive assessment by @EMA_News



I expect the company to deliver the 400 million doses as agreed. We will keep on doing all we can to secure vaccines for Europeans, our neighbours & partners worldwide — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 29, 2021

Dans plusieurs pays, les restrictions peinent à stopper les variants

En Angleterre et en Espagne, mais aussi un peu plus loin dans le monde, en Israël par exemple, diverses stratégies ont été adoptées face à la circulation des variants du coronavirus, avec des résultats parfois très mitigés. L'Espagne, où les règles sont plus ou moins strictes selon les autonomies, fait face à une terrible troisième vague. "Si nous pouvions verser des aides comme en France, tout resterait fermé", a reconnu le responsable santé de la Catalogne.

En Israël, où un quart de la population a déjà été vacciné, le nombre d'hospitalisations baisse mais pas celui des nouveaux cas. Cette situation serait liée à la contagiosité du variant britannique, qui circule plus vite. Retrouvez ici notre enquête sur l'efficacité des mesures contre le Covid-19 à l'étranger.

De son côté, l'Allemagne va restreindre à partir de samedi les entrées sur son territoire par voie terrestre, maritime et aérienne de personnes venant de cinq pays fortement touchés par les différents variants du Covid-19 (le Royaume-Uni, l'Irlande, le Brésil, le Portugal et l'Afrique du Sud). Ces mesures resteront en vigueur jusqu'au 17 février dans un premier temps, a précisé le ministère allemand de la Santé.

Les experts de l'OMS entament leur enquête à Wuhan

À Wuhan (centre de la Chine), les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont enfin entamé, vendredi, leur enquête de terrain sur l'origine du Covid-19, qui doit les conduire sur des sites sensibles.

Sortis jeudi de 14 jours de quarantaine, les membres de l'équipe ont discuté dans la matinée avec des scientifiques chinois avant de se rendre dans un hôpital de cette ville où la pandémie a démarré fin 2019.

"Première visite extrêmement importante", a tweeté Peter Daszak, un des membres de la délégation. "Nous sommes dans l'hôpital qui a traité certains des premiers cas connus de Covid-19. Nous rencontrons les médecins et le personnel qui ont travaillé là-dessus, avec une discussion franche sur les détails de leur travail."

Extremely important 1st site visit. We are in the hospital that treated some of the first known cases of COVID-19, meeting with the actual clinicians & staff who did this work, having open discussion about the details of their work. https://t.co/yDEPedtC11 — Peter Daszak (@PeterDaszak) January 29, 2021

L'OMS a confirmé jeudi que la dizaine d'enquêteurs irait bien au désormais célèbre Institut de virologie de Wuhan - équipé de laboratoires P3 et P4 de haute sécurité - qui manipulait notamment des coronavirus. Dès le début de la pandémie, l'établissement a fait l'objet d'hypothèses, reprises par l'administration de l'ex-président américain Donald Trump, selon lesquelles le virus aurait pu s'en échapper avant de contaminer la planète. Une théorie qui ne s'appuie pour l'instant sur rien de tangible.

Durant leur séjour, qui pourrait durer quelques semaines, les experts se rendront également au marché Huanan, premier foyer de l'épidémie où étaient notamment vendus des animaux sauvages vivants. Il est fermé depuis janvier 2020.

Le festival de musique Coachella à nouveau reporté

Le célèbre festival de musique Coachella, en Californie, ne pourra pas se tenir comme prévu en avril en raison de la pandémie de Covid-19, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires locales, qui avaient déjà annulé pour les mêmes raisons l'édition 2020. Cameron Kaiser, responsable de la santé publique du comté californien de Riverside, a invoqué "la résurgence de Covid-19 à la fois dans le comté de Riverside et dans le monde" pour justifier sa décision.

Le festival attire "des centaines de milliers de spectateurs de nombreux pays, dont certains sont touchés de manière disproportionnée par l'épidémie mondiale de Covid-19", explique-t-il dans son ordonnance.

La pandémie ralentit dans le monde

La pandémie a fait plus de 2.19 millions de morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi matin. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (436.217), suivis du Brésil (222.666), du Mexique (155.145), de l'Inde (154.010) et du Royaume-Uni (103.126).

La pandémie a de nouveau fortement décéléré cette semaine dans le monde, avec 564.300 nouveaux cas enregistrés par jour (-11% par rapport à la semaine précédente), selon un bilan de l'AFP arrêté à jeudi. Les contaminations avaient ralenti dans des proportions similaires la semaine précédente. Toutes les zones ont connu des ralentissements plus ou moins marqués : -18% en Afrique, -16% aux Etats-Unis/Canada, -10% en Europe, -8% en Amérique latine/Caraïbes, -7% au Moyen-Orient et -5% en Asie. Le virus ne circule quasiment pas en Océanie (10 cas par jour, -56%).