EN DIRECT - Coronavirus : le variant britannique désormais présent dans plus de 60 pays

EN DIRECT

Le variant britanniques du coronavirus continue de se répandre à travers le monde. Il est désormais présent dans plus de 60 pays et territoires, selon l’OMS. C’est notamment le cas aux Etats-Unis, où Joe Biden a montré que, contrairement à Donald Trump, la lutte contre l’épidémie serait la priorité de son début de mandat en rendant un hommage solennel aux 400.000 morts américains du Covid. Côté européen, un contrôle accru aux frontières est désormais ouvertement évoqué, notamment par l’Allemagne. En France, l’attention se focalise encore et toujours sur les ratés de la campagne de vaccination, et les chiffres données épidémiologiques montrent une détérioration de la situation. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir - Le variant anglais désormais présent dans plus de 60 pays et territoires - Joe Biden a rendu un hommage solennel aux 400.000 morts américains du Covid - En France, où la situation épidémique se détériore, la polémique enfle encore sur la gestion e la campagne de vaccination - L’Allemagne a pour la première fois évoqué un contrôle accru aux frontières au sein de l’Union européenne

Le variant britannique continue de se répandre dans le monde

Le variant britannique du virus qui donne le Covid-19 continue de se répandre à travers le monde et était présent la semaine dernière dans 60 pays et territoires, soit 10 de plus qu'au 12 janvier, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé mercredi. Le variant sud-africain qui, comme le britannique, est beaucoup plus contagieux que ne l'était le virus SARS-CoV-2 originellement, se diffuse lui plus lentement et est présent dans 23 pays et territoires, soit 3 de plus qu'au 12 janvier, précise l'OMS dans sa revue épidémiologique hebdomadaire.

Situation critique en France...

Le nombre de personnes malades du coronavirus hospitalisées en réanimation a continué de grimper mardi, à 2.829 contre 2.803 la veille, selon les chiffres de Santé publique France. La barre des 2.800 personnes a été franchie lundi pour la première fois depuis mi-décembre, marquant une augmentation de la pression sur le système hospitalier. Et 315 malades du Covid-19 ont été admis en réa ces dernières 24h. Cette barre des 300 admissions quotidiennes n'avait pas été dépassée depuis mi-novembre.

Par ailleurs, l’accélération de la campagne de vaccination a porté ses fruits, puisque pour la première fois, plus de 100.000 personnes ont été vaccinées en une seule journée, mardi. Mais nombre d’élus locaux ou de personnels de santé, pointent du doigt un manque criant de doses sur le terrain. "Je rappelle que nous avons fait le choix d'ouvrir la vaccination à plus de six millions de Français âgés de 75 ans et plus ou porteurs de maladies et que nous n'avons pas, à ce stade, les six millions de vaccins", a répondu Olivier Véran insisté devant les journalistes. "Nous sommes donc dans un fonctionnement à flux tendu. À chaque fois que des vaccins nous sont livrés, ils sont immédiatement répartis dans les 900 centres de vaccination sur l'ensemble du territoire national."

...où un troisième confinement est envisagé

Selon plusieurs sources gouvernementales, la question n'est plus de savoir si un troisième confinement aura lieu, mais plutôt quand. Un outil qu'il considère comme le plus efficace pour reprendre le contrôle de l'épidémie. Le gouvernement pourrait faire son annonce dès la semaine prochaine et l'instaurer à la fin du mois. Tous les détails ici.

Et selon le psychiatre Boris Cyrulnik, ce troisième confinement, comme les premiers, pourrait laisser des traces. "Un confinement est une protection physique contre le virus, mais une agression psychique très importante, c'est même une agression neurologique car c'est un isolement sensoriel", explique sur Europe 1 le spécialiste de la résilience. Ce sera dur notamment pour les adolescents. "Ils vont le payer très cher parce que l'adolescence est une période sensible de leur développement. Ils vont être bloqués pendant un an ou deux. Ils perdent leur temps à un moment où le cerveau construit ses circuits, à un moment où ils mettent sur orbite toute leur vie", prévient Boris Cyrulnik.

La vitamine D, une "solution" ?

Alors que la vaccination a commencé depuis près d’un mois et que les scientifiques sont toujours à la recherche d’un traitement efficace une fois les symptômes de la maladie apparus, voilà qu’un vieux remède refait surface, un médicament tout simple donné aux enfants jusqu’à 5 ans : la vitamine D. Dans une tribune publiée mardi par La revue du praticien, 73 médecins et six associations de médecins lancent un appel à "supplémenter l’ensemble de la population en vitamine D" de façon préventive, estimant que cela pourrait "contribuer à réduire l’infection" du Covid-19. On vous explique tout ici

L’hommage solennel de Joe Biden aux 400.000 morts américains

Le président américain élu Joe Biden a rendu hommage mardi à Washington à la veille de son investiture, aux 400.000 morts américains du Covid-19. "Pour guérir, nous devons nous souvenir. Il est difficile parfois de se souvenir mais c'est ainsi que nous guérissons", a déclaré le démocrate qui succèdera mercredi à Donald Trump. "Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui", a-t-il ajouté dans un très bref discours, devant 400 lumières brillant en hommage aux victimes, autour du grand bassin de la vaste esplanade du "National Mall".

Joe Biden a déjà annoncé qu'il prendrait dès mercredi un décret pour rendre obligatoire le port du masque dans les locaux et espaces dépendant de l'Etat fédéral, ainsi que lors des déplacements entre Etats, ce que le président sortant Donald Trump a toujours refusé. Avec le seuil des 400.000 morts franchi mardi, les Etats-Unis sont de loin la nation la plus endeuillée en valeur absolue.

L’Allemagne durcit ses mesures et évoque un contrôle accru aux frontières au sein de l’UE

En Allemagne, où près d'un millier de décès du coronavirus ont été enregistrés mardi, la chancelière Angela Merkel a annoncé durcir les restrictions contre le Covid-19, avec notamment le masque médical obligatoire dans les transports et magasins, et les prolonger jusqu'au 14 février.

Toutes les restrictions déjà en place, comme la fermeture des écoles, bars, restaurants et lieux culturels, "s'appliqueront jusqu'au 14 février 2021", a annoncé la chancelière à l'issue de près de huit heures de négociations avec les dirigeants régionaux. La chancelière a aussi prévenu, à deux jours d'un conseil de l'UE consacré aux variants du virus, qu'un rétablissement des contrôles entre pays de l'UE n'était pas exclu si la situation venait à se dégrader.

La situation se dégrade dans plusieurs pays

Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie, confronté depuis plusieurs semaines à une envolée des cas de Covid-19, a enregistré mardi 1.610 morts supplémentaires, un record depuis le début de la pandémie, selon le ministère de la Santé. Selon une étude rendue publique le même jour, une personne sur huit en Angleterre a eu le Covid-19, une nette progression par rapport au mois précédent (1 sur 11).

Face à la hausse des infections, le gouvernement israélien a décidé mardi de prolonger jusqu'à fin janvier le confinement et d'exiger des tests négatifs Covid-19 pour entrer dans le pays. Depuis un mois, l'Etat hébreu a vacciné plus de 2,2 millions d'habitants - le quart de sa population - selon son gouvernement. Mais Israël a enregistré ces dernières 24 heures un peu plus de 10.000 cas de contamination, un record quotidien.

Le gouvernement marocain a décidé mardi de prolonger jusqu'au 2 février le couvre-feu instauré depuis un mois pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus et à l'apparition de nouvelles souches du virus, selon un communiqué de l'exécutif.

L'épidémie de Covid-19 a atteint de nouveaux records mardi au Portugal, avec 218 morts en 24 heures, et le Premier ministre Antonio Costa a essuyé les critiques de l'opposition après avoir été contraint de durcir les restrictions d'un confinement général tout juste entré en vigueur. Avec près de 70.000 contaminations la semaine dernière, le Portugal est devenu le pays au monde affichant le plus de contagions par rapport à sa population, dépassé seulement par l'enclave britannique de Gibraltar, selon les données collectées par l'AFP auprès des autorités nationales.