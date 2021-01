Coronavirus : plus de 26.500 nouveaux cas en 24h, la pression hospitalière augmente

D'après les chiffres du publiés par le gouvernement, la France compte 71.652 morts du coronavirus ce mercredi, soit 310 de plus sur les dernières 24 heures. On dénombre par ailleurs 26.784 nouveaux cas de Covid-19 détectés depuis le dernier pointage, soit le chiffre le plus élevé depuis le début de l'année.

De son côté, la pression hospitalière s'accentue également avec 119 nouveaux patients, pour un total de 25.686 personnes hospitalisées. Le nombre de cas grave en réanimation est également en hausse avec 2.852 Français dans ces services (+13 en 24 heures). C'est le chiffre le plus élevé en réanimation depuis mi-décembre.

Près de 700.000 personnes vaccinées

La campagne de vaccination s'est elle nettement accélérée, "désormais ouverte à l'ensemble des personnes de plus de 75 ans ainsi qu'aux personnes vulnérables à très haut risque", rappelle le ministère de la Santé. Celui-ci recensait mercredi soir 692.777 personnes vaccinées depuis fin décembre, soit plus de 100.000 de plus que la veille. Le taux de positivité des personnes testées est resté à 6,7%, comme la veille.

Depuis samedi, un couvre-feu est imposé de 18h à 6h sur l'ensemble du territoire national, alors qu'il commençait à 20h auparavant sur la majorité du territoire. Mais des épidémiologistes redoutent que l'arrivée en France de variants plus contagieux du coronavirus, apparus dans d'autres pays, ne fassent repartir l'épidémie à la hausse.