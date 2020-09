EN DIRECT - Coronavirus : l'Australie entre en récession, une première depuis trente ans

EN DIRECT

C’est une première depuis 30 ans. L’Australie a annoncé mercredi qu’elle était entrée en récession économique, après des décennies de croissance, nouvelle illustration de l’impact mondial de la crise sanitaire. Désormais, ce sont plus de 25,5 millions de personnes qui ont été ou sont touchées par le nouveau coronavirus dans le monde. Mais même si la maladie progresse, la rentrée des classes a eu lieu mardi dans nombre de pays. Suivez l’évolution de la situation en direct

L’Australie rejoint la liste des pays en récession

Cela faisait donc trois décennies que l’Australie n’avait pas connu pareille situation. Mercredi, pour la première fois depuis trente ans, le pays a annoncé être officiellement entrée en récession, après une contraction de près de 7% de son PIB au deuxième trimestre, consécutive à une baisse de 0,3% au T1. Il s'agit de la contraction trimestrielle la plus forte jamais essuyée par l'économie australienne, dont l'extraordinaire croissance n'avait même pas été interrompue par la crise financière mondiale de 2008, a précisé le Bureau australien des statistiques (ABS).

Sur le front économique toujours, après l'Inde lundi, le Brésil a dévoilé mardi une chute historique de son PIB au 2e trimestre, une dégringolade endurée par presque toutes les grandes économies mondiales à la suite de la pandémie de Covid-19. Le PIB brésilien "est à présent au même niveau que celui de fin 2009, au coeur de la crise financière internationale", a expliqué l'Institut de statistiques IBGE.

La seule éclaircie dans la grisaille est venue de la deuxième puissance économique mondiale : la Chine a évité la récession en endiguant l'épidémie. Le PIB y a rebondi de 11,5% au deuxième trimestre, après une chute de 10% au premier. L'Allemagne s'attend pour sa part à une récession moins mauvaise qu'attendue en 2020, a estimé mardi son ministre de l'Economie Peter Altmaier.

Au moins 25,5 millions de cas et 850.000 décès

Au niveau mondial, la pandémie affiche un bilan officiel de plus de 25,5 millions de cas, un chiffre certainement sous-estimé, notamment dans des pays comme l'Inde, qui enregistre désormais le plus de nouveaux cas par jour. Au moins 851.321 personnes ont perdu la vie.

Les Etats-Unis, où la réponse sanitaire reste fragmentée et inégale d'un Etat à un autre, ont de leur côté dépassé les six millions de cas. Le bilan américain, de plus de 184.589 morts, est appelé à dépasser les 200.000 morts au cours du mois de septembre, selon les modèles épidémiques, même si la Maison Blanche cherche à limiter le nombre de tests pour minimiser l'épidémie.

Au Brésil, qui reste le deuxième pays le plus frappé derrière les Etats-Unis, avec plus de 122.500 morts, un chef indigène, Raoni Metuktire, infecté, est hospitalisé. La Colombie a de son côté annoncé mardi avoir franchi le seuil des 20.000 morts en près de six mois, juste au moment où le gouvernement assouplit les mesures visant à contenir la pandémie.

Enfin en France, 4.982 nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres publiés mardi soir par Santé publique France. Le taux de positivité des tests (proportion du nombre de personnes testées positives par rapport au nombre total de personnes testées) continue sa progression régulière : 4,3% sur les sept derniers jours, contre 4,2% lundi, 4,1% dimanche et 3,6% mercredi dernier. En 24 heures, 19 malades supplémentaires sont décédés en France, portant le total à 30.661 depuis le début de l'épidémie.

Des rentrées scolaires sous le signe du masque

Des millions d'enfants ont repris le chemin de l'école, masque sur le visage et consignes de précaution au programme pour éviter que les établissements scolaires ne deviennent des foyers de propagation du virus. En Europe, les petits Français, Belges, Russes et Ukrainiens ont retrouvé les salles de classe mardi, après leurs camarades allemands, nord-irlandais ou écossais.

La rentrée scolaire a été en revanche repoussée d'une semaine au 14 septembre en Grèce, tous les citadins n'étant "pas encore rentrés de vacances", a annoncé la ministre de l'Education grecque, Niki Kerameus. Dans les écoles françaises, le port du masque est obligatoire pour les enseignants et les élèves à partir de 11 ans. En Grèce il sera exigé dès la maternelle.

En Belgique la Première ministre Sophie Wilmès a jugé "fondamental" que les enfants puissent reprendre une vie scolaire "aussi normale que possible", justifiant le maintien de la rentrée ce 1er septembre.