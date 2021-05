EN DIRECT - Coronavirus : moins de 3.500 patients en soins critiques

EN DIRECT

Les jours passent, et la France n’en finit plus de franchir des paliers rassurants sur le front de l’épidémie de coronavirus. Depuis lundi, ce sont désormais moins de 3.500 patients qui sont admis dans les services de soins critiquesµ. Les autorités restent toutefois vigilantes, notamment suite à l’apparition d’un cluster impliquant un cluster jugé préoccupant dans un quartier de Bordeaux. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : - Moins de 3.500 personnes sont admises dans les services de soins critiques - L’apparition d’un cluster inquiète les autorités et les habitants d’un quartier de Bordeaux - Une mystérieuse agence a proposé à des influenceurs de critiquer le vaccin Pfizer contre rémunération

Moins de 3.500 patients en soins critiques

C’est une première depuis le 28 février dernier, mais à l’époque, la courbe était ascendante. Dans les services de soins critiques, qui abritent les malades les plus gravement atteints, on comptait lundi soir 3496 patients (contre 3515 la veille), dont 66 récemment admis (73 la veille). Les hôpitaux de l'Hexagone accueillent actuellement 19.701 malades du Covid-19 (contre 19.720 la veille), dont 260 admis ces dernières 24 heures. Ce chiffre était passé samedi sous les 20.000, pour la première fois depuis le 27 octobre dernier.

En matière de contaminations, 2229 cas positifs ont été enregistrés ces dernières 24h, pour un taux de positivité des tests (nombre de personnes positives, rapporté au nombre total de personnes testées) en baisse à 3,6%, contre 3,8% dimanche. Concernant la vaccination, 23.335.997 personnes ont reçu une première injection depuis le début de la campagne vaccinale, à la toute fin décembre, et 9.738.741 deux injections, selon la Direction générale de la Santé. Le gouvernement vise 30 millions de premières injections à la mi-juin.

Dépistage et vaccinations massifs dans le quartier de Bacalan, à Bordeaux

Quatre jours après la détection d’un cluster impliquant un cluster "préoccupant" dans un quartier de Bordeaux, les autorités mettent tout en œuvre pour circonscrire la contamination. Un centre de dépistage a immédiatement été ouvert dans le quartier, avec pour objectif de casser les chaînes de contamination. L'école du quartier a également demandé à tous les élèves de se faire tester avant de rouvrir ses portes mardi.

Une autre grande opération débutera ce jour-là puisque tous les habitants majeurs du quartier vont devenir un public prioritaire et 19.000 doses vont arriver pour les vacciner. Retrouvez ici notre reportage.

Des influenceurs approchés pour critiquer le vaccin Pfizer sur les réseaux sociaux

Plusieurs influenceurs qui comptent plus d'un million et demi d'abonnés sur YouTube au total, ont indiqué lundi avoir été contactés par une agence de communication, qui leur proposait, moyennant finance, de poster des messages mettant en cause le vaccin Pfizer.

Sami Ouladitto (humoriste, avec près de 400.000 abonnés sur YouTube), Et ça se dit Médecin (interne en médecine, 84.000 abonnés Instagram) et Léo Grasset (vulgarisateur scientifique, 1,17 million d'abonnés à sa chaîne YouTube) ont partagé sur leurs comptes Twitter la même histoire : une agence les a contactés pour leur proposer un "partenariat" pour vertement critiquer le vaccin Pfizer/BioNTech. Contacté, le laboratoire n’a pour l’heure pas réagi.

Malte champion d'Europe de la vaccination

Malte, champion européen des vaccinations contre le Covid-19, a injecté une première dose à 70% de sa population, a annoncé lundi le ministère maltais de la Santé. Le plus petit pays de l'UE, qui compte une population d'environ 500.000 personnes, estime avoir atteint "l'immunité collective", en avance sur ses prévisions initiales, même si ce terme est généralement réservé à un taux supérieur.

Seuil des 300.000 morts franchi en Inde

L'Inde a annoncé lundi avoir franchi la barre des 300.000 décès dus au coronavirus, devenant le troisième pays au monde à atteindre ce chiffre, derrière les Etats-Unis et le Brésil, alors que la pandémie continue de faire rage. Rapporté à la population (1,3 milliard d'habitants en Inde), le taux indien de mortalité lié au Covid est bien inférieur à ceux de ces deux pays mais le bilan des victimes est jugé sous-évalué par les experts.

Plus de 3,46 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.465.398 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10h00 GMT. Après les Etats-Unis (590.262), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (449.068), l'Inde (303.720), le Mexique (221.647) et le Royaume-Uni (127.721).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan réel de la pandémie est "deux à trois fois plus élevé".