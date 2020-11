EN DIRECT - Coronavirus : les Etats-Unis craignent une flambée de cas après Thanksgiving

EN DIRECT

Aux Etats-Unis, l’envie de fêter Thanksgiving a semble-t-il été plus forte que la peur du Covid-19. Des millions d’Américains ont en effet choisi de se déplacer en fin de semaine dernière malgré l’épidémie, et les autorités américaines craignent en conséquence une flambée de cas dans les jours et semaines à venir. En Europe, alors que les restrictions sanitaires sont progressivement levées, des tensions apparaissent dans de nombreux pays. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : - Les Etats-Unis craignent une flambée des cas après Thanksgiving - En France, les indicateurs restent au vert - La tension monte en Europe, malgré un allégement des restrictions sanitaires

Vers une flambée post-Thanksgiving aux Etats-Unis ?

Les Etats-Unis s'apprêtent à subir les conséquences d'un Thanksgiving marqué par les déplacements de millions d'Américains à travers le pays. Après un week-end de célébrations familiales aux Etats-Unis, "nous pourrions voir une nouvelle flambée s'ajouter à la flambée" actuelle des nouvelles contaminations au coronavirus, a prévenu dimanche le directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, Anthony Fauci. Au moins 1,1 million de personnes ont pris l'avion dans la seule journée qui a précédé la fête de Thanksgiving jeudi dernier, un nombre record depuis le début de la pandémie dans le pays en mars, selon l'agence TSA.

"Je veux être clair avec les Américains, la situation va empirer dans les prochaines semaines", a renchéri le médecin en chef des Etats-Unis, Jerome Adams. Plusieurs Etats avaient déjà connu une hausse des nouvelles infections après le long week-end du "Memorial Day" fin mai, qui rend hommage aux forces armées américaines. "Nous nous apprêtons à connaître cette flambée (de cas) post-Thanksgiving, avec trois, quatre, dix fois plus de malades à travers le pays", qu'en mai a averti le Dr Deborah Birx, coordinatrice de la cellule de crise sur le coronavirus de la Maison Blanche.

Les hospitalisations dues au Covid-19 connaissent un pic dans le pays avec plus de 90.000 personnes hospitalisées actuellement, a rappelé la responsable. Dimanche soir, 140.651 cas et 822 décès ont été enregistrés sur les dernières 24 heures, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence. Pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, les Etats-Unis totalisent plus de 266.000 morts et 13,3 millions de cas.

Indicateurs au vert en France

En France, les chiffres de l’épidémie continuent de montrer que le pic de la deuxième vague semble bel et bien passé. Le Covid-19 a tué 198 personnes à l'hôpital en 24 heures, contre 213 samedi, soit une tendance stable loin des pics récents, selon les données de Santé publique France dimanche. Le nombre total de morts en France depuis le début de l'épidémie s'élève désormais 52.325. Le plus grand nombre de morts enregistré en 24 heures en milieu hospitalier, lors de la deuxième vague, a été de 551 le 9 novembre.

Le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 est stable, avec 28.284 individus concernés (contre 28.139 samedi et 28.620 vendredi), après un pic de plus de 33.000 patients le 16 novembre. Les hôpitaux comptent désormais 3.744 patients en réanimation (contre 3.765 samedi et 3.871 vendredi), avec 102 nouvelles admissions sur 24 heures (122 samedi). Un peu moins de 10.000 (9.784) nouveaux cas de contamination ont été enregistrés dans les dernières 24 heures, loin des pics à 60.000 cas de début novembre. Enfin Le taux de positivité recule encore un peu, à 11,1% (11,4% samedi, 11,7% vendredi, 12,2% jeudi et 13% mercredi).

Des tensions en Europe

En Europe, où quelque 17,9 millions de personnes ont été contaminées par le coronavirus, les restrictions s'assouplissent dans trois nouvelles régions italiennes - Lombardie (nord), Piémont (nord-ouest) et Calabre (sud). Mais bars et les restaurants y resteront fermés, comme en France ou en Belgique. Plusieurs milliers de soignants éprouvés par la pandémie ont par ailleurs défilé à Madrid en soutien au système de santé espagnol, brandissant des pancartes réclamant "une santé 100% publique".

En Belgique, une vingtaine de personnes ont été arrêtées après une marche à Liège (est de la Belgique) contre le couvre-feu nocturne, qui s'étend en Wallonie de 22H00 à 6H00 du matin. Le pays avait annoncé vendredi soir la poursuite du confinement partiel mis en place fin octobre, tout en autorisant la réouverture des commerces à partir de mardi. De l'autre côté de la Manche, des centaines de personnes ont participé à des manifestations interdites contre les restrictions sanitaires samedi à Londres, et plus de soixante ont été arrêtées, selon la police.

1,45 million de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 1,45 million de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP dimanche en fin de matinée. Quelque 62,1 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 39,5 millions ont été guéris. Les Etats-Unis comptent le plus de morts (266.831), devant le Brésil (172.833), l'Inde (136.696), le Mexique (105.459) et le Royaume-Uni (58.030).