EN DIRECT - Dialogue de sourds entre la Commission européenne et AstraZeneca

AstraZeneca est sur le banc des accusés, mais le laboratoire suédo-britannique est loin de faire acte de contrition. Mise en accusation par la Commission européenne, qui lui reproche de n’avoir livré qu’un tiers des doses de vaccin contre le coronavirus prévus dans le contrat, mercredi devant la justice belge, le groupe a nié toute violation du contrat et le désaccord a été patent. En France, l’évolution de la pandémie reste positive, avec désormais moins de 19.000 patients hospitalisés. A Melbourne en revanche, des millions d’habitants sont contraints de se reconfiner. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : - AstraZeneca et la Commission européenne s’affrontent devant la justice belge - La pression hospitalière continue de baisser en France - Des millions d’habitants reconfinés à Melbourne

Dialogue de sourds entre AstraZeneca et la Commission européenne

Entre la Commission européenne et AstraZeneca, le dialogue semble bel et bien impossible. Alors que l'Europe reproche au laboratoire de ne pas avoir livré les doses promises de son vaccin contre le Covid-19, du côté adverse, on ne semble pas du tout avoir la même interprétation du contrat signé au départ. Ce mercredi, les deux parties se retrouvaient devant la justice belge. Une procédure qui devait permettre d'accélérer en urgence les livraisons. Mais le laboratoire a nié en bloc les accusations de son client, qui lui reproche notamment d'avoir détourné des doses du vaccin vers d'autres pays.

Lors de l'audience, les trois avocats européens ont dépeint une compagnie opaque, en violation flagrante du contrat signé l'été dernier. Ces derniers ont en effet affirmé qu'AstraZeneca a vendu plusieurs fois les mêmes vaccins et ont accusé la firme d'avoir détourné vers le Japon et le Royaume-Uni 50 millions de doses destinées aux Européens. De son côté, AstraZeneca a tout démenti en bloc. "C'est choquant d'être accusé de malhonnêteté", s'est insurgé l'avocat du laboratoire avant de réclamer des preuves.

La décrue se poursuit à l’hôpital

Moins de 19.000 malades du Covid-19 hospitalisés, moins de 3.400 en réanimation : la pression sur les hôpitaux a continué de reculer ce mercredi, selon les données publiées par Santé publique France. 18.593 patients atteints du Covid-19 sont actuellement hospitalisés contre 19.430 la veille et 21.347 sept jours auparavant, dont 671 admis ces dernières 24 heures.

Le chiffre des hospitalisations, qui avait dépassé les 31.000 au plus fort de la troisième vague, mi-avril, était repassé samedi sous les 20.000 pour la première fois depuis le 27 octobre. Les services de soins critiques (appellation qui regroupe les services de réanimation, de soins intensifs et de soins continus) comptaient ce mercredi 3.330 patients, contre 3.447 la veille et 3.862 il y a une semaine.

Côté vaccination, 24.098.326 personnes ont reçu au moins une première dose en France et 10.102.350 ont reçu deux doses, depuis le début de la campagne vaccinale fin décembre 2020.

Confinement immédiat des millions d'habitants de Melbourne

Plus de cinq millions d'habitants de Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie, ont reçu l'ordre de se confiner à compter de jeudi minuit à la suite de l'apparition d'un foyer de Covid-19. Ce confinement de sept jours concerne la ville de Melbourne ainsi que l'Etat de Victoria qui l'entoure, a déclaré le Premier ministre par intérim de cet Etat, James Merlino, alors que le nombre de cas lié à ce cluster a doublé, passant à 26. Durant une semaine, les habitants ne seront autorisés à quitter leur domicile que pour des besoins impérieux, notamment pour se faire vacciner.

"Nous avons affaire à une souche hautement infectieuse du virus, un variant inquiétant, qui se propage plus rapidement que ce que nous avons jamais enregistré", a souligné James Merlino. Ce variant B.1.617, détecté en Inde pour la première fois, manifeste une transmissibilité accrue.

James Merlino a accusé le gouvernement fédéral conservateur d'être en partie à l'origine de ce confinement en raison de la lenteur de la campagne de vaccination contre le coronavirus. "Si plus de personnes étaient vaccinées, les circonstances seraient très différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas", a-t-il estimé. Seules 3,7 millions de doses administrées sur une population de 25 millions d'habitants.

Plus de 3,487 millions de morts

La pandémie a fait plus de 3,487 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée. Après les Etats-Unis (591.922), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (454.429), l'Inde (311.388), le Mexique (221.960) et le Royaume-Uni (127.739).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan réel de la pandémie est "deux à trois fois plus élevé".