EN DIRECT - Levée progressive des motifs impérieux pour l'outre-mer, sauf pour la Guyane

La France se réveille mercredi matin avec le sentiment d’un certain retour à la normale, au lendemain de la réouverture des terrasses, prises d’assaut, des lieux culturels et des magasins non-essentiels. Un sentiment accompagné par une poursuite de la décrue de patients Covid dans les hôpitaux en et en réanimation. Les territoires d’outre-mer, à l’exception notable de la Guyane, commencent eux aussi à voir une levée des restrictions, avec la fin progressive des motifs impérieux pour s’y rendre ou en revenir. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir - Les terrasses, lieux culturels et magasins non essentiels ont rouvert hier - La tension dans les hôpitaux continue de baisser, avec désormais moins de 4.000 patients en réanimation - Les voyages depuis et vers les territoires d’outre-mer, la Guyane excepté, ne sont progressivement plus soumis à des motifs impérieux

Levée progressive des motifs impérieux en outre-mer, sauf en Guyane

Le gouvernement commence mercredi à supprimer l'obligation de justifier d'un motif impérieux pour les voyages depuis ou vers les territoires d'outre-mer, en parallèle des assouplissements ayant lieu dans l'hexagone, sauf en Guyane où le nombre de contaminations augmente. L'obligation de présenter un test PCR négatif de moins de 72H reste valable pour toutes les destinations.

Le gouvernement a décidé "d'alléger le dispositif des motifs impérieux justifiant les déplacements ainsi que les mesures de quarantaine qui s'imposent aux voyageurs souhaitant se déplacer entre les Outre-mer et l'hexagone", selon un communiqué commun des ministères des Outre-mer et des Transports. Le calendrier et le détail des mesures, propres à chaque territoire, s'adapteront cependant "à la situation et à la dynamique épidémique", souligne le texte. Les motifs impérieux sont levés dès mercredi entre l'Hexagone et les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint Barthélémy. Ils le seront le 9 juin entre l'Hexagone et la Guadeloupe, la Martinique, et Saint-Martin.

Réouverture partielle et soulagement

Des terrasses de bars et restaurants animées, des visiteurs dans les musées, des spectateurs dans les cinémas et les théâtres : la France, privée de loisirs depuis plus de six mois, a retrouvé un début de normalité mercredi. Si le couvre-feu reste en vigueur, il est désormais repoussé de deux heures (à 21H00 locales) tandis que commerces "non essentiels" ont rouvert, avec des normes strictes de fréquentation.

Mais c’et bel et bien un souffle de liberté qui a soufflé sur l’Hexagone, avec des terrasses pleines et des files d’attente devant les cinémas. La Fédération nationale des cinémas français (FNCF) table d’ailleurs sur 200.000 entrées, soit le double d'un mercredi normal, malgré une jauge fixé à 35% de la capacité des salles.

Ce train de réouvertures marque la deuxième étape du plan en quatre phases annoncé fin avril par Emmanuel Macron. Il doit se poursuivre le 9 juin par la réouverture des cafés et restaurants en intérieur, des jauges moins strictes et un couvre-feu à 23H00, avant de disparaître le 30 juin si la situation le permet.

Moins de 4.000 malades en réanimation

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation a continué à baisser mercredi, passant sous la barre des 4.000, avec 3.862 malades en soins critiques (soit 153 de moins que mardi). Selon le dernier bilan de Santé Publique France publié mercredi, 19.050 nouveaux cas de covid-19 ont été déclarés ces dernières 24h, contre 21.498 mercredi dernier. Le nombre de malades dans les services de soins critiques s'était maintenu aux alentours de 5.900 à 6.000 lors de la deuxième quinzaine d'avril, soit le pic de la troisième vague, avant de redescendre nettement depuis début mai.

Le total des personnes hospitalisées pour cause de Covid-19 est quant à lui de 21.347, contre 22.058 la veille. La France compte désormais 108.210 décès au total depuis mars 2020, soit + 141 en 24 heures.

Des milliardaires en plus grâce aux vaccins, la Silicon Valley en accusation

Les vaccins contre le Covid ont permis à au moins neuf personnes de devenir milliardaires, dont le PDG français de Moderna Stéphane Bancel, et leur fortune cumulée permettrait de vacciner les pays les plus pauvres, a affirmé jeudi l'ONG Oxfam. Ces nouvelles fortunes ont émergé "grâce aux profits faramineux des groupes pharmaceutiques qui ont un monopole sur la production de vaccins contre le Covid", estime Oxfam dans un communiqué publié avant un sommet mondial sur la santé du G20, vendredi à Rome. Ces chiffres se basent sur le classement du magazine américain Forbes et sont publiés par la "People's Vaccine Alliance", dont fait partie Oxfam, qui regroupe des organisations et personnalités réclamant la gratuité des vaccins contre le Covid partout dans le monde.

Par ailleurs, l’ONG ActionAid a affirmé que si les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) payaient leur véritable part d'impôts, les pays du G20 auraient perçu 32 milliards de dollars de taxes supplémentaires, de quoi vacciner tous les humains sur la planète. L'association tente d'alerter l'opinion avant la réunion vendredi du groupe des vingt pays les plus riches au monde sur le thème des solutions à la crise sanitaire. Les géants des technologies "ont des marchés dans le monde entier et ont accumulé des milliards en profits pendant la pandémie. Si la fiscalité sur les sociétés était juste, les gouvernements pourraient (...) financer de meilleurs systèmes de santé pour mettre fin à la pandémie et amorcer la reprise", souligne l'ONG dans un communiqué.

Plus de 3,4 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.406.803 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi. Après les Etats-Unis (587.836), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (441.691), l'Inde (283.248), le Mexique (220.746), et le Royaume-Uni (127.691). Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.