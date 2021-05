EN DIRECT - Coronavirus : 5.000 personnes ont dansé avec Indochine lors d'un concert-test

EN DIRECT

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés dans les hôpitaux français a continué sa décrue, samedi. Une amélioration de la situation qui pousse de nombreux Français à profiter de leur liberté retrouvée. Quelque 5.000 privilégiés ont d'ailleurs pu assister, samedi soir, à un concert d'Indochine à l'AccorHotels Arena, à Paris. Un concert-test qui doit permettre une étude sur les risques de contamination.

En outre, le variant indien continue d'inquiéter les autorités. Nouvelle plutôt rassurante : le vaccin Pfizer produit des anticorps qui sont capables de le neutraliser, avec toutefois une "efficacité légèrement diminuée", selon une étude de chercheurs de l'Institut Pasteur.

Les principales infos à retenir Le pression hospitalière continue de baisser en France

5.000 personnes ont assisté au concert-test d'Indochine, à l'AccorHotel Arena

Le vaccin Pfizer efficace contre le variant indien, mais de façon "légèrement" diminuée

Le Vietnam a découvert un nouveau variant "hybride"

La pression hospitalière poursuit sa décrue

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés a continué de baisser lentement samedi, avec moins de 17.000 personnes hospitalisées dont 3.028 en soins critiques, selon les données de Santé publique France. Actuellement 16.847 patients atteints du coronavirus sont accueillis dans les hôpitaux français (contre 17.272 vendredi), dont 334 au cours des dernières 24 heures (539 la veille). Il y a une semaine, 19.765 malades du Covid étaient hospitalisés.

Les services de soins critiques, où sont soignés les malades du Covid-19 les plus gravement atteints et qui comprennent les lits de réanimation, ont enregistré 3.028 malades (3.104 la veille), soit environ 500 de moins qu'il y a une semaine. Ces services ont admis 93 nouveaux patients Covid (155 le jour précédent).

5.000 personnes au concert-test d'Indochine

"Ça fait si longtemps": 5.000 spectateurs ont dansé, samedi, sur les tubes du groupe français Indochine, avec masque mais serrés dans l'arène parisienne de Bercy, lors d'un concert doublé d'une étude scientifique très attendu par un secteur durement éprouvé par le Covid-19.

L'étude doit permettre de démontrer que s'ils sont testés négatifs en amont, les spectateurs ne courent pas plus de risque de se contaminer au concert qu'en temps normal.

"Nous on veut vivre... encore plus fort". Samedi soir, les paroles de la chanson "Marilyn" avaient une résonance particulière pour la foule, privée de live depuis des mois, à qui Nicola Sirkis a demandé de "faire du bruit" pour les soignants, les chercheurs. Et pour rendre hommage "à tous les morts du Covid".

Indochine, précédé par le DJ Etienne de Crécy, remontait sur scène pour la première fois après avoir dû reporter d'un an (au printemps-été 2022) la tournée de ses 40 ans, à cause de la crise sanitaire.

La vaccin Pfizer efficace contre le variant indien, mais de façon "légèrement" diminuée

Le vaccin Pfizer produit des anticorps qui sont capables de neutraliser le variant indien du coronavirus, avec cependant une "efficacité légèrement diminuée" en laboratoire, selon une étude de chercheurs de l'Institut Pasteur. Chez les personnes vaccinées avec deux doses du vaccin Pfizer, les anticorps présents dans leur sérum sanguin sont efficaces sur le variant anglais, mais légèrement moins efficaces contre le variant indien étudié, selon ces travaux parus sur le site de pré-publication BioRxiv. Malgré "une efficacité légèrement diminuée, d'après les tests en laboratoire, le vaccin Pfizer est probablement protecteur", rassure Olivier Schwartz, coauteur de l'étude et directeur de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur (Paris).

Les chercheurs ont également testé l’efficacité du vaccin AstraZeneca sur ces variants, mais seulement à partir du sérum de personnes vaccinées avec une seule dose du vaccin britannique, n’ayant "pas accès à des échantillons de vaccinés avec deux doses" au moment de l’étude, a précisé Olivier Schwartz. Les résultats de l’étude, réalisée avec des hôpitaux universitaires français, montrent qu’une dose du vaccin AstraZeneca, un vaccin efficace contre le variant anglais, "fonctionne très peu contre les variants indiens et sud-africains". Une seule dose de ce vaccin apparaît donc "peu ou pas du tout efficace" contre le variant indien, souligne le chercheur.

Le Vietnam a découvert un nouveau variant "hybride"

Le Vietnam a découvert un nouveau variant du Covid-19, qui se transmet rapidement dans l'air, et est un variant "hybride combinant le virus indien et le britannique", ont rapporté samedi les médias d'Etat. Cette nouvelle a été annoncée alors que le pays fait face à une nouvelle vague de contaminations sur plus de la moitié de son territoire, y compris les zones industrielles et les grandes villes, dont Hanoï et Ho Chi Minh Ville.

Le Vietnam avait été jusqu'à récemment très peu touché par le virus. Le pays communiste avait même été applaudi l'an dernier pour sa réponse vigoureuse au virus, avec des quarantaines de masse et un système strict de traçage et d'isolement. Mais l'actuelle vague d'infections inquiète la population, et les autorités ont réagi en limitant fortement les mouvements et l'activité. Cafés, restaurants, salons de coiffure mais aussi sites touristiques ou religieux ont été fermés dans plusieurs régions du pays.

Plus de 3,5 millions de morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.524.960 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 10h GMT. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 594.302 décès pour 33.240.431 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 461.057 morts et 16.391.930 cas, l'Inde avec 322.512 morts (27.729.247 cas), le Mexique avec 223.072 morts (2.408.778 cas), et le Royaume-Uni avec 127.768 morts (4.477.705 cas).