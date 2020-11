EN DIRECT - Coronavirus : baisse des hospitalisations en France, les commerces ont rouvert

L'ESSENTIEL

La France, comme d'autres voisins européens, a retrouvé ses magasins samedi, rassurée par le reflux du coronavirus. Samedi, 213 décès supplémentaires ont été recensés à l'hôpital, selon le dernier bilan qui confirme une nouvelle baisse des hospitalisations. De son côté, Bruno le Maire a annoncé que le plafond d'indemnisation pour les entreprises fermées sera doublé et porté à 200.000 euros par mois. Au total, la pandémie a fait plus de 400.000 morts en Europe, et plus de 1,44 million dans le monde. Suivez notre direct.

Les informations à retenir : La France a entamé samedi la première étape d’un déconfinement progressif

La pression hospitalière continue sa décrue

Le plafond d'indemnisation pour les entreprises fermées sera doublé et porté à 200.000 euros par mois, selon Bruno Le Maire

213 nouveaux décès, nouvelle baisse des hospitalisations

L'épidémie a tué 213 personnes à l'hôpital en 24 heures, contre 396 vendredi, au moment où d'autres indicateurs sont à la baisse, selon les données de Santé publique France. Ce chiffre porte le nombre total de morts en France depuis le début de l'épidémie à 52.127. Le plus grand nombre de morts enregistré en 24 heures en milieu hospitalier pendant la deuxième vague a été de 551 le 9 novembre.

Le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 est aussi en baisse, avec 28.139 personnes hospitalisées (contre 28.620 vendredi), après un pic de plus de 33.000 patients le 16 novembre. Les hôpitaux comptent désormais 3.765 patients en réanimation (contre 3.871 vendredi), avec 122 nouvelles admissions sur 24 heures.

Le nombre de nouveaux cas de contaminations est de 12.580, contre 12.459 cas vendredi. Le taux de positivité (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées), recule également, à 11,4%, contre 11,7% vendredi, 12,2% jeudi et 13% mercredi.

Réouverture des commerces en France

Les magasins dits "non essentiels" ont rouvert samedi en France après un mois de fermeture liée au confinement. La réouverture est également intervenue à moins d'un mois de Noël, une période cruciale pour les commerces.

Quant aux promenades, elles sont désormais permises dans un rayon de 20 km autour de chez soi et pendant trois heures, au lieu d'un kilomètre et d'une heure jusque-là.

Le plafond d'indemnisation pour les entreprises fermées va doubler

Le plafond d'indemnisation pour les entreprises qui demeurent fermées en raison de la pandémie va être porté à 200.000 euros par mois, a annoncé Bruno Le Maire samedi, lors d'un déplacement auprès de commerçants de Reims, où il accompagnait le Premier ministre Jean Castex.

Mercredi, le gouvernement avait annoncé un nouveau dispositif de soutien aux entreprises fermées, qui comprend une indemnisation à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaire par rapport à celui engrangé l'an dernier durant le même mois. Ce soutien, initialement plafonné à 100.000 euros, va donc être doublé.

Allègement des mesures en Europe, mais pas dans tous les pays

La situation semble s'améliorer en Europe au point d'inciter les autorités à relâcher la pression. En Pologne, ce sont les centres commerciaux qui ont rouvert samedi. Irlandais et Belges devront en revanche attendre mardi pour retrouver leurs commerçants, mais dans ces deux pays le reflux de l'épidémie se confirme. Et, dès dimanche, trois nouvelles régions (Lombardie (nord), Piémont (nord-ouest) et Calabre (sud)) d'Italie lèveront leurs restrictions, permettant aux commerces non essentiels de rouvrir - mais les bars et les restaurants resteront fermés.

Le continent européen dans son ensemble est toutefois encore loin de s'être débarrassé du coronavirus. En Allemagne, pourtant considérée comme un bon élève dans la lutte contre le Covid-19, les restrictions restent en vigueur jusqu'à début janvier. À Chypre, les autorités ont décidé d'imposer un couvre-feu dès lundi. Et en Turquie, un couvre-feu en fonction de l'âge a été imposé depuis samedi.

En Grande-Bretagne, le Pays de Galles va durcir les restrictions visant les pubs et restaurants pour limiter la circulation du virus avant Noël. Cela intervient après un nouveau confinement décidé par l'Irlande du Nord et le retour en Angleterre à un système d'alerte à trois niveaux.

Le report des JO de Tokyo va coûter 1,6 milliard d'euros supplémentaires

Le report d'un an des Jeux olympiques de Tokyo-2020, en raison de la pandémie de Covid-19, pourrait coûter 1,6 milliard d'euros supplémentaires par rapport au budget initial de 10,7 milliards d'euros, soit une augmentation de 15%, a révélé dimanche un quotidien japonais.

Les organisateurs des JO décideront officiellement du montant ce cette augmentation dès la mi-décembre après des discussions avec le gouvernement japonais et la ville de Tokyo, a indiqué le journal Yomiuri Shimbun, citant des sources anonymes en charge de l'organisation des Jeux.

Plus de 1,44 million de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 1.444.426 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 266.009 décès, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Face à une recrudescence des cas, la ville de San Francisco a d'ailleurs annoncé la mise en place d'un couvre-feu et d'autres restrictions à partir de lundi. Les commerces non-essentiels seront fermés et les rassemblements interdits de 22 h jusqu'à 05h le lendemain. Une mesure qui restera en vigueur jusqu'au 21 décembre, a annoncé samedi le maire London Breed.

Après les États-Unis, le Brésil est le deuxième pays le plus touché par le Covid-19 avec 172.561 morts, suivi de l'Inde avec 136.200 morts, du Mexique avec 104.873 morts, et du Royaume-Uni avec 57.551 morts.

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 141 décès pour 100.000 habitants, suivie par le Pérou (109), l'Espagne (96) et l'Italie (89).