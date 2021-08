Louer un jardin chez l'habitant, la nouvelle forme de camping à la mode ?

"Se réveiller le matin en pleine nature, sans vraiment de port du masque ou autre restriction". Les projets de vacances de Julie sont clairs : s’éloigner du quotidien rythmé par la pandémie de coronavirus. Pour cela, la jeune femme a choisi de se mettre au vert dans le sud de l’Italie, directement chez l’habitant, en louant un emplacement dans un jardin.

L’avantage de planter sa tente chez l’habitant, c’est la garantie d’avoir "un espace un peu plus tranquille, loin de la foule", prêche Julie. Pour les hôtes de ces voyageurs de plus en plus nombreux, c'est aussi le plaisir de la rencontre. Au fond de son terrain, Emmanuelle, propose une dizaine d’emplacement. Pour cette Euroise de 57 ans, accueillir des touristes lui permet de s’échapper tout en restant chez elle.

"Ils ont pris le temps de s'arrêter chez moi"

"Là, des Néerlandais viennent de partir de chez moi. On a dîné un soir ensemble", raconte Emmanuel. Avec chaque nouvel arrivant, elle partage sa passion : le jardinage. "Je sèche les graines de mes fleurs moi-même ensuite, je les donne", détaille-t-elle. Avant de préciser : "ce n'est pas vendu, c'est offert. C'est cadeau parce qu'un jour, ils ont pris le temps de s'arrêter chez moi."

S'arrêter chez l'habitant permet aussi de pratiquer un tourisme plus responsable, de plus en plus privilégié depuis la crise sanitaire du coronavirus. Sur son site Home campeurs, Etienne de Galbert reçoit trois fois plus de demandes qu'en 2020. "En mettant à disposition un parc ou un jardin, en proposant des toilettes sèches ou douches solaires, il y a finalement très peu d'impact sur l'environnement", explique Etienne de Galbert. Le site recherche continuellement des hôtes dans des régions très demandées comme les Landes, l'Ardèche ou la Corse.