EXCLU - Vacances : quel est le meilleur moment pour partir et payer le moins cher ?

Alors que les premiers vacanciers commencent à prendre la route, Europe 1 vous révèle en exclusivité ce jeudi matin les bons plans à retenir. Selon le comparateur Liligo, il est possible d'économiser jusqu'à 250 euros en choisissant bien sa destination et ses dates de vacances.

Êtes-vous plutôt juilletiste ou aoûtien ? C’est souvent une question d’habitude. Mais d’un point de vue économique, faut-il mieux partir en vacances d’été en juillet ou en août ? Le comparateur Liligo a fait tourner ses calculettes et Europe 1 vous révèle en exclusivité ce jeudi matin les bons plans. Car il y a de quoi économiser jusqu’à 250 euros.

"Il y a un point de bascule dans l'été qui est le 15 août"

Le prix pour un aller-retour la dernière semaine d'août est en moyenne à 341 euros contre 587 euros la semaine du 28 juillet au 3 août. 246 euros d'écart donc car les prix culminent en plein coeur de l'été et il vaut mieux partir le plus tard possible, résume Guillaume Rostand, porte-parole de Liligo.

"Il y a un point de bascule dans l'été qui est le 15 août. Du 15 juillet au 15 août, c'est vraiment le moment où les prix sont les plus chers. Dès le 15 août, ça commence à redescendre parce que les destinations les plus populaires commencent à se vider. C'est pour ça que si on a une famille et qu'il faut être le 3 septembre à la rentrée des classes, la semaine qui précède sera de toute façon plus avantageuse", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Et si l'on regarde les destinations dans le détail, il reste quelques opportunités pour les aoûtiens. Les prix sont jusqu'à 50% moins chers que début juillet la deuxième quinzaine d'août à destination de Lisbonne et de Porto. Pour les juilletistes qui n'auraient pas encore arrêté leur choix, Barcelone ou Nice sont des pistes, car les prix sont 14 à 25% moins chers la dernière semaine de juillet.