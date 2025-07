«Un gain de temps» : pour organiser leurs vacances, ils ont demandé à ChatGPT

Alors que débutent les grandes vacances, certains choisissent de se tourner vers l'intelligence artificielle pour organiser leurs congés. Pour prévoir ses escapades, trouver un lieu où dormir ou un restaurant avec vue, l'outil est de plus en plus plébiscité mais comporte tout de même quelques limites.

Pour planifier leurs voyages, ils ont opté pour une méthode 2.0. En quelques clics, l’intelligence artificielle peut vous aider à organiser cinq jours à Barcelone, deux semaines à l'Île Maurice ou un simple week-end en amoureux en Bretagne. Un vrai gain de temps pour beaucoup, qui ont déjà adopté cette technique.

ChatGPT "donne une vraie première base" pour prévoir ses vacances, affirme ainsi Hermine, 27 ans. Nous avons nous-même testé la chatbot de l'entreprise OpenAI pour un week-end de trois jours à Deauville (Calvados) pour deux personnes.

"Ça nous a servi de support de départ"

Le prompt (liste des instructions données à l'IA pour obtenir le meilleur résultat) est le suivant : "Prépare un voyage de trois jours à Deauville pour deux personnes, en prévoyant un logement et des activités". ChatGPT propose alors un itinéraire complet à suivre durant le séjour. Des activités, des restaurants et un hébergement sont suggérés pour les trois jours, avec des lieux incontournables comme le Casino Barrière de Deauville ou la promenade des Planches. Le programme proposé par l'intelligence artificielle est clair et varié.

Justine a déjà organisé "plusieurs voyages" avec l’intelligence artificielle, "en Pologne, en Roumanie, en Italie, à Bali et au Portugal". Elle n’utilise jamais l’IA "pour comparer les prix" mais plutôt "pour faire l’itinéraire et trouver des activités", puis se renseigne sur les réseaux sociaux.

Quant à Emma*, 27 ans, elle s’est servie de l’IA pour aller en Écosse le mois dernier. En guise de prompt, elle a demandé à ChatGPT "peux-tu nous faire un programme 'tour de l'Écosse en une semaine'?". “Ça nous a servi de support de départ, qui était quand même un gain de temps", remarque-t-elle. Même si c’est une bonne solution, elle ne planifiera pas exclusivement ses voyages avec l’IA. "J’ai toujours utilisé soit les guides papiers soit les blogs", poursuit-elle.

Stéphane, 56 ans, s’est vu conseiller un camping par ChatGPT. Pour lui, c’est un outil qui permet de planifier "beaucoup plus rapidement" ses vacances. "Tout cela est en train de révolutionner" la façon de voyager, affirme-t-il. L’utilisation de l’IA permet finalement "de faire mûrir son projet", explique Hermine.

"Prendre l’IA pour avoir une base solide" et vérifier par la suite

Mais elle n'est non plus infaillible. Pour trouver le logement idéal pour son séjour, l'IA n'est pas toujours la solution idoine. "Elle donne des endroits où loger, mais quand tu regardes la ville, c'est au milieu de nulle-part", explique Emma.

Hermine aussi pointe, elle aussi, certaines limites. Selon elle, ChatGPT "génère des itinéraires totalement aléatoires derrière lesquels il faut repasser pour vérifier". "Il faut prendre l’IA pour avoir une base solide, mais ne pas oublier de lui préciser des choses", estime-t-elle.

Lui préciser notamment "ce qu’on aime et ce qu’on n’aime pas en vacances", insiste Justine. "Comme ça, il comprend la logique de ce qu’on aime et fait en fonction", explique-t-elle. ChatGPT "va aussi être utile pour les questions basiques autour des visas, de la météo et des contraintes sanitaires", poursuit Justine.

L’IA comme partenaire de voyage

Plusieurs comparitifs de vols et d'hôtels bien connus pour planifier des voyages ont d'ailleurs recours à l'intelligence artificielle.

Le site Tripadvisor, qui permet de comparer des hôtels, des vols et des restaurants, est désormais doté d’une IA. En cliquant sur l'onglet "Voyages" du site, puis sur "Créer un voyage avec IA", cette même IA génère des recommandations personnalisées pour votre destination en fonction de vos dates et de vos centres d'intérêt.

Kayak, autre site de comparaison, a également intégré l’intelligence artificielle dans "Kayak.ai". Il suffit de poser une question sur son voyage, et l’IA se chargera de donner des recommandations, avec une configuration à la manière de ChatGPT.

*Le prénom a été modifié