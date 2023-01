Réouverture de la mosquée d'Allonnes, fermée depuis plus d'un an pour apologie du terrorisme

Elle avait été fermée en octobre 2021. Après de longs mois de fermeture pour l'apologie du terrorisme, la mosquée d'Allonnes, dans la Sarthe, va rouvrir ses portes avec un imam à sa tête. Les deux associations qui en avaient la gestion ont entre temps été dissoutes.

À quelques heures de l'ouverture, tout est donc presque prêt pour accueillir les fidèles. Une dizaine d'entre eux a nettoyé de fond en comble les murs et la moquette rouge immaculée. "Il faut veiller à ce que l'islam qui se propage ici, c'est l'islam qui devrait se propager normalement. Un islam laïc, en respectant les lois de la République", explique de son côté Mohamed Zantar, président de l'association cultuelle de Chaoué. "La vigilance, c'est déjà d'avoir un imam confirmé. Avant, il y a eu des périodes où c'étaient des bénévoles qui le faisaient. L'erreur est là."

250 croyants attendus ce vendredi

À côté d'une bibliothèque remplie de plusieurs exemplaires du Coran, le micro du nouvel imam est déjà branché. Il sera filmé lors de ses prêches en arabe et en français. "Ça nous permet de les revoir", détaille encore Mohamed Zantar. "Si un jour, on nous fait le reproche sur un éventuel prêche qui serait ambigu, on pourrait regarder ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit."

Une bonne initiative pour ce fidèle interrogé par Europe 1. "C'est très bien, c'est une belle image pour les musulmans. On évite les fausses images." En tout, 250 croyants sont attendus ce vendredi, selon le président de l'association. Et il n'y aura pas un mot sur ce passé qu'on tente ici d'oublier.