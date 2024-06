Cyril Hanouna - «On ne peut pas défendre des gens comme ça» : en larmes, une auditrice réagit à une vidéo de Sébastien Delogu (LFI)

Sébastien Delogu fait de nouveau parler de lui. Le député insoumis de Marseille, qui sera jugé en janvier 2025 pour violences volontaires contre un proviseur et un CPE lors du blocus d'un lycée, a cette fois-ci publié une vidéo qui fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit d'une reprise de la cinématique du jeu vidéo League of Legends, dans laquelle les avatars sont remplacés par des représentants de la France insoumise. Le député LR Meyer Habib, également de confession juive, y est notamment dépeint comme une pieuvre. Une séquence qui a fait bondir Nathalie, une auditrice de l'émission On marche sur la tête avec Cyril Hanouna.

"On ne peut pas défendre des gens comme ça. On ne peut pas voter pour LFI", dénonce-t-elle en larmes. Un climat antisémite qui l'inquiète. "J'ai peur pour mes enfants. Quand ils sortent le soir, j'ai peur. Des enfants à Levallois ont été agressés, j'ai deux enfants, j'ai pour eux".