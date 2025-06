À Marseille, la permanence du Parti socialiste recouverte de tags antisémites

Traîtres, sionistes... La permanence du Parti socialiste a été vandalisée à Marseille dans la nuit de samedi à dimanche, recouverte de tags à caractère antisémite. La direction de la Fédération annonce porter plainte.

Des tags "traîtres à vies", "parti sioniste", peints à la bombe de peinture, ont été découverts sur les rideaux métalliques de la façade de la permanence du Parti socialiste à Marseille, située dans une rue isolée de l'hypercentre. Un acte lâche, selon la sénatrice Marie-Arlette Carlotti.

"C'est le résultat d'une hystérisation du débat politique"

"On a été extrêmement choqués. On a vu des tags injurieux, des tags à caractère antisémite. Se faire traiter de sioniste, c'est vraiment très désagréable. On ne laissera pas faire, c'est le résultat d'une hystérisation du débat politique. Ce n'est pas grave, on va nettoyer tout ça, mais au fond de nous, je ne sais pas si on nettoiera l'affront qu'on nous a fait", juge-t-elle.

Marie-Arlette Carlotti relie cet acte de vandalisme aux attaques récurrentes ciblant le député Jérôme Guedj. "Il est attaqué systématiquement dès qu'il se déplace. Il est traité à la fois d'antisémite, c'est le monde à l'envers, de fasciste, de sioniste, y compris des agressions physiques. Je trouve qu'il faut que le Parti socialiste soit extrêmement solidaire", ajoute-t-elle.

En attendant que les tags soient effacés, une plainte a déjà été déposée. Une caméra de vidéosurveillance, toute proche, pourrait être d'une grande utilité pour les enquêteurs.