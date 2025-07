Le président du Crif soulevait comme question ce vendredi matin sur Europe 1, si aujourd'hui "il faut cacher le fait d'être juif pour pouvoir vivre sereinement". Un sentiment partagé par Nicolas, auditeurs de Stéphanie de Muru et vous, qui va plus loin en se demandant si les juifs ont "véritablement un avenir en France". Réagissez au 01.80.20.39.21.

Yonathan Arfi posait la question ce vendredi matin sur Europe 1, si aujourd'hui en France "il faut cacher le fait d'être juif pour pouvoir vivre sereinement". A travers ces mots, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, pointe du doigt la hausse des actes antisémites dans l'Hexagone.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Nicolas, un auditeur de confession juive interrogé chez Stéphanie de Muru et vous, raconte qu'"aujourd'hui on évite tout ce qui est signe ostentatoire". Sont ainsi compris les kippas, l'étoile de David et autres signes religieux. Si Nicolas fait le choix de cacher sa religion, c'est bien "parce qu'on sent un climat de tension, une animosité" et qui instaure donc une "peur" chez les juifs de France. "On se demande si on a véritablement un avenir en France ?", finit par se demander l'auditeur. S'il n'envisage pas de quitter le pays pour aller s'installer en Israël, il est inquiet pour sa famille et l'avenir de ses enfants.