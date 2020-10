Esport : League of Legends plus "bankable" que Roland-Garros ou le Tour de France

C'est un classement important pour les sponsors. Le site britannique spécialisé en marketing sportif SportsPro a publié son top 50 des entités sportives les plus attractives. Le résultat d'une enquête longue de 18 mois à laquelle ont répondu 250.000 personnes de 13 ans à 64 ans à travers le monde. Le quotidien L'Équipe précise que ces entités sportives sont classées selon plusieurs critères tels que l'intérêt, l'engagement, la passion, l'enthousiasme, ou la considération d'achat.

League of Legends devant les Lakers de LeBron James

Si les premières places sont occupées sans surprise par la Coupe du monde de football, les JO d'été ou encore la NBA (qui vient de voir les Lakers de LeBron James devenir champions), la douzième place est plus atypique. Elle est en effet briguer par le jeu vidéo en ligne compétitif League of Legends, dont les championnats du monde se tiennent en ce moment à Shanghai. Les fans d'esport qui sont plus engagés, plus assidus que les fans de Roland-Garros (43e) ou encore le Tour de France (48e).

Un effet Covid-19

Il y a donc indéniablement un effet Covid-19 sur ce classement, puisqu'il est possible de suivre de l'esport gratuitement sur YouTube ou Twitch depuis son salon. Une tendance que l'on observe aussi pour le catch, le cricket ou même les Mondiaux de tennis de table : des sports avec un public moins large, mais très engagé. Et c'est le genre d'information qui intéresse grandement les sponsors : il est donc potentiellement plus intéressant pour eux d'investir dans l'esport que dans la coupe du monde féminine de football, qui s'est hissée à la 13e place.