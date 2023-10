Pascal Praud et vous - Attaque du Hamas contre Israël : «Il faut dissoudre certains partis» en France, lance le député Meyer Habib

En parallèle du conflit armé qui se poursuit entre Israël et le Hamas, les partis politiques français réagissent et donnent leur point de vue. Certains sont d'ailleurs pointés du doigt, comme La France insoumise, dans le viseur notamment du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) ou de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra). Dans l'émission Pascal Praud et vous, Meyer Habib, le député UDI de la 8e circonscription des Français établis hors de France, juge qu'"il faut dissoudre certains partis" qui ont soutenu "le terrorisme, le djihadisme".