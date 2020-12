Culture : le recours contre les fermetures "a peu de chances d'aboutir", selon Stéphane Hillel

INTERVIEW

Contraint de fermer ses établissements au moins jusqu'au 7 janvier prochain, le monde de la culture prépare sa riposte. Vendredi, de nombreux professionnels du monde du spectacle ont acté la préparation d'un recours en "référé liberté" devant le Conseil d'Etat afin de demander la réouverture des salles au plus vite. "L'action est symbolique, elle a peu de chances d'aboutir. Et quand bien même elle aboutirait, de toute façon, c'est trop tard. On aura fermé, on ne pourra pas réouvrir tout de suite", estime Stéphane Hillel, directeur du théâtre de Paris, samedi soir sur Europe 1.

"Les fêtes de fin d'année, pour les théâtres, c'est fini"

"Toujours solidaire de [s]es confrères", le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé "comprend la désespérance, l'angoisse, la colère" de ses collègues. "On l'a tous", commente-t-il. Mais pour lui, "les fêtes de fin d'année, pour les théâtres, c'est fini, il n'y en aura pas". "On a déjà commencé à faire les remboursements des spectateurs, on ne peut pas relancer ça comme ça, d'un claquement de doigts", justifie-t-il.

Pour Stéphane Hillel, l'important est désormais "de se remettre autour de la table" pour "accompagner par des mesures fortes" l'avenir des secteurs culturels. La directeur du théâtre de Paris invite à "imaginer comment on va sortir de ce désastre", car "refaire des spectacles, reconquérir des publics, ça va être long et ça va être compliqué".