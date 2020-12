EN DIRECT - Coronavirus : les premiers vaccins administrés aux Etats-Unis "dans moins de 24h" selon Trump

EN DIRECT

Le gouvernement l'a annoncé jeudi, des mesures plus strictes que prévu entreront en vigueur mardi 15 décembre, avec un couvre-feu dès 20 heures et des salles de spectacles, cinémas et théâtres qui ne peuvent pas encore rouvrir leurs portes. Ceci en raison de l'impossibilité d'atteindre les 5000 cas de Covid-19 quotidiens : vendredi, plus de 13.400 nouveaux cas ont été encore été enregistrés en France en 24 heures. Face à cette décision, certains cinémas se rebellent, tandis que le gouvernement envisage de rouvrir les stations de ski à partir du 7 janvier. Aux Etats-Unis, les vaccinations pourraient commencer dans moins de 24 heures selon Trump. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : Plus de 13.400 nouveaux cas et 627 décès en 24h recensés vendredi Le gouvernement envisage une réouverture des stations de ski à partir du 7 janvier Les premières vaccinations seront administrées aux Etats-Unis "dans moins de 24H"

Plus de 13.400 nouveaux cas en France

13.406 nouveaux cas ont été enregistrés en France en 24 heures, selon les chiffres officiels publiés vendredi par Santé publique France, toujours très loin des 5.000 cas par jour visés par le gouvernement. Le nombre de patients en réanimation (c'est-à-dire les cas les plus graves) continue lui de diminuer légèrement, à 2.874. Au total, 24.943 patients sont hospitalisés à cause du Covid, contre 25.199 jeudi.

En outre, 627 nouveaux décès liés au Covid ont été enregistrés, dont 306 dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, le reste comptabilisant les décès dans les établissements médico-sociaux, notamment les Ehpad, qui sont mis à jour deux fois par semaine. Cela monte le bilan à 57.567 morts depuis le début de l'épidémie.

Macron appelle les Français à "la vigilance" à Noël, le monde de la culture se rebelle

Le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé jeudi soir, en compagnie des ministres de la Santé et de l'Intérieur, Olivier Véran et Gérald Darmanin. L'objectif des 5.000 nouveaux cas par jour de Covid-19 étant désormais inatteignable d'ici le 15 décembre, le confinement laisse place à un couvre-feu, avancé à 20 heures, sauf dans les territoires ultramarins. Emmanuel Macron a appelé vendredi les Français à "redoubler de vigilance" à Noël.

Cinémas, théâtres, salles de spectacles ou encore musées devront encore faire preuve de patience jusqu'au 7 janvier. "Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies", a résumé jeudi Jean Castex. Le vice-président du Rassemblement Jordan Bardella, invité d'Europe 1 vendredi, a estimé que cette décision montrait un "manque de cohérence" du gouvernement. Un nouveau point sera fait le 7 janvier pour une éventuelle réouverture en fonction de la situation sanitaire. Les aides sont maintenues, a également indiqué le Premier ministre.

Mais les professionnels du secteur du cinéma sont en colère. Certains envisagent même de rouvrir en toute illégalité, tandis que la Fédération nationale des cinémas français envisage de déposer un recours.

Les Etats-Unis approuvent le vaccin

Les Etats-Unis ont accordé vendredi une autorisation en urgence au vaccin de l'alliance Pfizer/BioNTech contre le Covid-19, a annoncé la directrice scientifique de l'Agence américaine des médicaments (FDA) dans une lettre. Une immense opération de logistique va être immédiatement lancée, dans les heures qui viennent, pour distribuer le vaccin aux quatre coins du pays. Après cette autorisation, le président Donald Trump a déclaré vendredi que les vaccinations contre le Covid-19 allaient commencer "dans moins de 24 heures" aux Etats-Unis. "Nous avons d'ores et déjà commencé l'envoi du vaccin à tous les Etats" du pays, a affirmé Trump dans une vidéo sur Twitter. "Le premier vaccin sera administré dans moins de 24 heures". Le pays a battu vendredi un nouveau record de cas de contaminations avec près de 235.000 cas en 24 heures.

Les autorités mexicaines ont elles aussi approuvé le vaccin développé par le groupe pharmaceutique américain Pfizer et la biotech allemande BioNTech. Les Québécois pourront quant eux se faire vacciner à partir de lundi, cinq jours après le feu vert de Santé Canada au vaccin Pfizer/BioNTech. Une vaccination qui débutera par des pensionnaires et employés de deux maisons de retraite dans chacune des principales villes de la Belle Province.

Vers une réouverture des stations de ski à partir du 7 janvier

Le gouvernement français envisage une réouverture des stations de ski, dont les remontées mécaniques sont fermées pendant les fêtes, à partir du 7 janvier selon la situation sanitaire, ont indiqué plusieurs participants à une réunion autour du Premier ministre vendredi. Jean Castex "annonce avec prudence la date du 7 janvier 2021, selon l'évolution de la situation sanitaire, pour une ouverture des remontées mécaniques dans le strict respect des protocoles sanitaires", a ainsi déclaré le député LREM de Haute-Savoie Xavier Roseren sur Twitter. "Une ouverture pour le 7 janvier est prévue", a dit le député LR Eric Ciotti.

Les stations de ski de Catalogne (nord-est), région espagnole frontalière de la France, ont quant à elles annoncé qu'elles ouvriraient lundi.

Hausse du chômage en 2021 ?

Dans une note publiée vendredi, l'Observatoire français des conjonctures économiques prévoit un rebond de l'activité l'an prochain, mais insuffisant pour venir effacer les conséquences de la crise sanitaire. Selon l'OFCE, le taux de chômage devrait fortement augmenter à 10,6% de la population active à la fin de l'année prochaine. Le coût du chômage partiel pourrait atteindre 10 milliards d'euros l'an prochain.

Plus de 1,58 million de morts

La pandémie a fait au moins 1,58 million de morts dans le monde depuis en décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée. Quelque 69,5 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 294.690 décès. Suivent le Brésil avec 180.436 morts, l'Inde (142.186), le Mexique (112.326) et le Royaume-Uni (63.082 morts).