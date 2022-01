Cuisine : quelles recettes pour bien digérer les fêtes de fin d'année ?

Vous avez du mal à digérer les boissons et plats du Nouvel An ? La journaliste gastronomique Victoire Loup, auteure du livre Cuites, 60 recettes faciles pour lendemains difficiles, livre ses astuces et idées de recettes après les fêtes, dans l'émission "Bienfait pour vous" sur Europe 1. Pour la journaliste, le plus important après une soirée, est de "s'écouter" et "de se faire plaisir". "Les recettes sont pour la plupart digestes. Mais si on a envie de manger un peu plus de pâtes que d'habitude, si c'est ça qui vous fait plaisir, c'est le plus important."

Des plats à base d'omelettes

Victoire Loup, de son côté, nous confie son plat préféré : le dhal de légumes. "Ce sont des lentilles corail avec plein d'épices et du riz. On retrouve les épices pour un peu suer et le réconfortant du riz blanc avec du lait de coco." Si vous n'avez pas ça dans le placard, les recettes à l'omelette sont aussi les bienvenues. "Il y en a de très faciles, comme ces œufs brouillés au comté qui prennent quelques minutes. Ce sont des œufs entre deux tortillas de blé." Ou encore les œufs à la truffe, et cette autre recette facile : les pâtes au ketchup basque.

Des shots iodés pour purifier

"Il y a beaucoup de recettes qui sont simplement des bons ingrédients. Il y a plein de très bonnes tartines au labneh zaatar ou avec différentes choses dessus. Ce qui est important, c'est aussi de pouvoir cuisiner rapidement." Des plats que vous pourrez accompagner de boissons réconfortantes, comme les shots iodés. Des petits breuvages concoctés par Armand Arnal, chef étoilé de La Chassagnette à Arles. "Ca vient purifier là où il le faut, et se restaurer", ajoute la journaliste. Pour faire des shots iodés maison, mélangez du citron frais, du gingembre, du curcuma, un peu de poivre et un peu de piment. La petite astuce du chef : consommer ces shots avec des huîtres pour vous "reminéraliser".

Des petites douceurs

Si vous êtes plutôt fruits, optez pour les smoothies ou encore les recettes de fruits au four avec quelques sablés et un peu de jus d'orange. "Moi, je me sers de ce livre au quotidien sans forcément avoir la gueule de bois ou la tête enfarinée, parce que ce sont des recettes qui sont bonnes pour tous les jours." Pas besoin donc, d'un lendemain de fête pour les apprécier.