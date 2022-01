En quête de bien-être ? Optez pour la méthode des 4S

Connaissez-vous les 4S ? C'est une méthode développée par le docteur Christian Recchia, après de nombreuses années de recherche. Elle consiste à apprendre "à maîtriser votre sphère alimentaire, votre sommeil, votre stress et votre sport", à prévenir pour mieux guérir en somme. Nous avons tendance à aller chez le médecin lorsque cela ne va pas. Au contraire, dans Bienfait pour vous, Christian Recchia insiste : "Tout est une question de bon sens parce que tout existe en prévention, mais personne ne se responsabilise."

"La médecine en France depuis 70 ans a fait des progrès exceptionnels avec des soins qui ont réussi à guérir les patients d'une façon remarquable. Il faut honorer cette médecine, mais elle n'est pas suffisante", assène-t-il. Selon le docteur, si l'on applique sa méthode, "vous vous ajoutez de la vie aux années et vous ajoutez de la réparation tissulaire", même "au-delà de 55 ans" assure-t-il.

Une alimentation et un sommeil irréprochables

Mais à quoi correspondent les 4S ? Tout d'abord, il s'agit de "gérer sa sphère alimentaire, de la Terre à la fourchette et de la fourchette aux neurones", détaille Christian Recchia. "Il faut se faire plaisir en mangeant doucement", rappelle-t-il.

Ensuite, "il faut bien dormir parce qu'après s'être activé dans la journée, il faut bien se réparer la nuit et la nuit répare les neurones". Et le professeur de souligner que "ceux qui dorment mal sont des personnes qui ont souvent des maladies dégénératives au niveau neuronal".

Gérer son stress et s'activer

Autre aspect des 4S, la gestion du stress . "C'est capital, il faut faire du yoga, écouter de la musique, lire, se détendre", d'autant plus que "le stress est plus toxique que le gras, le sucre, l'alcool et le tabac réunis", raconte le docteur au micro d'Europe 1.

Enfin, il faut faire du sport. Le docteur Recchia pratique lui-même dix heures par semaine depuis des décennies. Et il a une technique tout personnel : le jardinage. Un goût que lui a transmis son grand-père. "C'est une activité physique tranquille qui détend, comme le golf."