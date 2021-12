Comment éviter d'attraper la migraine, et comment la combattre ?

S'il vous arrive de vous toucher le front à cause d'un mal de tête, c'est peut-être dû à la migraine . En France, environ 20% de la population est concernée par cette maladie connue, qui se caractérise aussi parfois par des nausées et des vomissements. Sur Europe 1, le neurologue Dominique Valade livre ses astuces pour se prémunir de la migraine, et aborde les différents traitements adaptés à l'intensité de la maladie.

Faire attention à son alimentation et à son horloge biologique

S'il y a des "millions de facteurs déclenchants", le neurologue explique que les principaux facteurs sont essentiellement alimentaires, comme la consommation d'un simple verre d'alcool. Il y a aussi la météo avec les différences de pression atmosphérique, "par exemple le passage d'une dépression à un anticyclone et inversement", explique Dominique Valade dans l'émission Bienfait pour vous .

Pour éviter la migraine, le neurologue met aussi en avant le respect de l'horloge biologique. "Il faut se lever, se coucher et manger à heure fixe. On doit respecter cette horloge le plus possible. Les patients qui ont des crises le week-end, pendant les vacances ou au retour des vacances, c'est le changement de rythme".

Prendre des triptans et des anti-inflammatoires pour tous les migraineux

La migraine n'est pas une maladie grave, tient à rassurer le neurologue, qui propose des traitements adaptés. Pour tout le monde, Dominique Valade préconise de prendre d'emblée des triptans qui sont des vasoconstricteurs, et des anti-inflammatoires si le patient attend trop longtemps. Toutefois, le neurologue balaye le paracétamol pour "les vrais migraineux", qui reste inefficace pour traiter la crise.

Des traitements "de fond" pour les malades plus sérieux

Pour les patients atteints plus durement par la migraine, Dominique Valade évoque les "traitements de fond" qui s'adressent aux personnes qui ont au moins trois crises par mois. Et parmi eux, la prise d'anticorps monoclonaux (antagonistes au CGRP), autorisés en France cette année.

Il existe aussi des traitements préventifs par injection, pour les patients qui souffrent d'au moins dix crises par mois. Cependant, ils ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. "Cela peut coûter jusqu'à 600 euros la piqûre par mois, mais on a réussi à descendre le prix à 245 euros", raconte le neurologue, qui précise que seule sa profession peut prescrire ce type de traitement.