Crues dans le Sud-Est : le système D des sinistrés de la vallée de la Roya

REPORTAGE

Dans le Sud-Est, le bilan humain après les intempéries de vendredi s' est encore alourdi. Trois nouveaux corps ont été découverts lundi portant à quatre le nombre de morts côté Français. Dans les Alpes-Maritimes, la situation est toujours critique. Du côté de la vallée de la Roya, trois communes restent totalement inaccessibles par la route : Saorge, Tende et Fontan. Pour les habitants et leurs proches, c'est le système D pour relier les villages entre eux. Sans routes, ni ponts et avec des tunnels inondés, seuls les hélicoptères assurent le ravitaillement.

Les plus courageux tentent la marche à pied, parfois dans la boue, au milieu des éboulis sur des kilomètres pour accéder aux villages les plus isolés. "Là c'est la galère, à pied il ne vaut mieux pas tenter. C'est le premier aller-retour qu'on fait", confie un marcheur. "On vient de Saorge, on est plusieurs équipes à descendre pour aider le ravitaillement. On va prendre des médicaments, des couches, des vivres pour les remonter sur le village. En nourriture, on est sur nos stocks", raconte un autre.

Une tyrolienne pour se ravitailler

Les engins s'activent pour déblayer les débris de bois qui jonchent la départementale, défoncée. Il faut désormais réparer et reconstruire. Après Breil-sur-Roya, la ligne de chemin de fer est à l'arrêt. De l'autre côté de la rivière, sur la berge, certains habitants isolés ont installé une tyrolienne pour le ravitaillement. "Ce sont des moyens de fortune et de la solidarité entre voisins. De l'autre côté, ils n'ont accès à rien du tout puisqu'il n'y a plus de pont. Et on ne peut pas encore traverser la rivière, la Roya est encore démontée", confie une Breilloise.

"Tout est détruit. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de moyens de communication : on a eu l'impression d'être seuls au monde", ajoute-t-elle, encore émue. Le pont aérien devrait encore s'intensifier dans les prochains jours car il faudra du temps pour réparer l'ensemble des voies d'accès à ces communes.