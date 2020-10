Crues dans le Sud-Est : les habitants de la vallée de la Vésubie bloqués et inquiets

REPORTAGE

Inondations, éboulements et personnes disparues... Après des pluies torrentielles vendredi soir et dans la nuit sur les Alpes-Maritimes, l'arrière pays niçois constate déjà d'importants dégâts et des maires et députés s'inquiètent de pertes humaines importantes. Au Plan du Var, à l'entrée de la vallée de la Vésubie, touchée par les inondations, des habitants bloqués par des barrages routiers se demandent sur Europe 1 dans quel état ils vont retrouver leur maison.

La "galère" de l'attente

Certains comme David ne savent pas quand ils vont pouvoir rentrer chez eux : de nombreuses routes sont encore coupées, plusieurs automobilistes comme lui patientent sur le bas côté. "Depuis hier soir je suis bloqué ici. Un rocher est tombé, la route est bloquée, on ne sait pas pour combien de temps il y en a donc on prend notre mal en patience. L’important c’est que tout le monde aille bien, le reste, c’est que du matériel", tempère-t-il.

"Je n’ai pas pu remonter chez moi. Je ne sais pas si j’ai des dégâts ou pas", s'inquiète pour sa part Frédéric. "Apparemment il y a des dégâts, mais chez moi je ne sais pas comme je vis seul. J’en sais rien donc j’attends de rentrer, c’est galère…"

Des dégâts importants

Certains sont déjà fixés : Jonathan a appris l'inondation du bas de sa maison, il attend de pouvoir monter chez lui avec un petit engin de chantier qu’il est en train de remorquer. "Je monte avec la pelle mécanique pour creuser autour de la maison pour que l’eau ne s’infiltre plus à l’intérieur et s'évacue", explique-t-il.

Les barrages routiers commencent à être levés mais l’accès aux vallées reste très compliqué.