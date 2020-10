Intempéries dans le Sud-Est : "À certains endroits, le réseau électrique est détruit"

Dimanche soir dans l’arrière-pays niçois, après les intempéries survenues deux jours plus tôt, certains villages sont toujours coupés du monde. 9.300 foyers sont privés d’électricité et 300 techniciens d’Enedis sont mobilisées pour rétablir le courant au plus vite. Au micro d'Europe 1, porte-parole de l'entreprise, Bernard Castille, a expliqué les difficultés auxquelles ses agents étaient confrontés : "il faut avoir conscience qu’à certains endroits le réseau est complètement détruit, donc il va falloir reconstruire et ça va être un travail de longue haleine."

"Notre priorité c'est d'alimenter les lieux de vie"

D'après Bernard Castille, depuis vendredi, l'électricité a été rétablie dans toutes les zones accessibles. L'objectif est donc désormais de réalimenter les foyers qui sont dans les zones non-accessibles. "Comme actuellement les voies de communication terrestres ne sont pas encore dégagées, on a organisé des rotations d’hélicoptères pour en réalimenter 2.000 aujourd’hui." Si ce chiffre peu paraître limité, le porte-parole rappelle que les équipes sont confrontées à de grandes difficultés lors de leurs interventions. De plus, l’habitat est extrêmement morcelé dans les zones touchées. "Notre priorité c’est d’alimenter des lieux de vie et des stations de pompage d’eau pour ramener des éléments vitaux pour la population."

Les travaux vont prendre du temps, admet-il : "on espère qu’à partir de demain on pourra avoir des accès routiers qui nous permettront de pouvoir amener à pied d’œuvre nos engins lourds." Le sinistre est tel que certains établissements scolaires des Alpes-Maritimes resteront fermés en début de semaine.