EN IMAGES - Crues dans le Sud-Est : scènes de dévastation à Breil-sur-Roya

REPORTAGE

C'est une petite commune des Alpes-Maritimes qui a été dévastée par les intempéries de vendredi soir, Breil-sur-Roya. Dans cet hameau d'un peu plus de 2.000 âmes situé le long du fleuve Roya, les maisons ont été complètement transpercées par les eaux. Il y a là un enchevêtrement de végétation, de véhicules enfoncés dans la boue et de tôle. "C'est complètement détruit", lâche au micro d'Europe 1 Charles, un habitant de 94 ans qui a eu la vie sauve parce qu'il est parti juste avant le déluge pour "aller dormir chez [son] cousin".

"La situation est catastrophique"

Crédit photo : Nathalie Chevance/Europe 1

"Ça me rappelle la guerre, il y avait une quantité d'eau démentielle !" ajoute-t-il. "La situation est catastrophique", témoigne de son côté le maire du village, Sébastien Olharan, qui lance un véritable appel au secours. "Nous avons des dégâts humains que nous ne sommes pas encore en mesure de chiffrer avec des nombreux disparus, sans doute plus d'une dizaine. Nous avons besoin d'eau, d'électricité, de carburant, que l'on rétablisse les réseaux téléphoniques... Il y a un fort sentiment d'isolement."

Crédit photo : Nathalie Chevance/Europe 1

"C'était apocalyptique"

"On a tous tout perdu : notre maison, notre village", explique Sébastien, un habitant sous le choc qui a préféré quitter les lieux le plus rapidement possible après la catastrophe naturelle. "On a certains collègues qui sont partis avec la maison dans la Roya et on n'a toujours pas de nouvelles d'eux. C'était apocalyptique."

Crédit photo : Nathalie Chevance/Europe 1

Face à l'ampleur du désastre, une chaîne de solidarité est en train de se mettre en place à Sospel, 20 kilomètres plus loin. Les sapeurs-pompiers récupèrent de l'eau, des vêtements, des denrées non périssables, tandis que les premiers camions commencent à arriver.