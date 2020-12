Covid : quelles stratégies d'autoconfinement les Français adoptent-ils avant les fêtes ?

Devant une école toulousaine, les parents d'élèves n'ont pas du tout les mêmes façons d'envisager ces fêtes de fin d'année un peu spéciales à cause du coronavirus. Certains ont choisi de suivre les recommandation du conseil scientifique : ils s'auto-confineront huit jours avant le réveillon. Comme Anne-Laure, qui a décidé de retirer ses enfants de l'école, jeudi et vendredi, une possibilité évoquée par Jean Castex, mardi matin, sur Europe 1. " Il n'y aura pas d'exception jusqu'à Noël. Et s'ils veulent voir un copain, ce sera après les fêtes", assure-t-elle.

Pour Samir, en revanche, il n'est pas question de retirer ses enfants de l'école : "On est tous les deux en télétravail, on ne peut pas faire autrement". Même chose pour Sophie qui souhaite que ses enfants "profitent des préparatifs de Noël avec l'école". "Pour l'instant, on a pris toutes les précautions vis-à-vis de la famille donc je me dis que nous ne sommes pas à deux jours près", ajoute-t-elle.

Se faire tester pour rassurer

Et même si les enfants restent à l'école, certains parents d'élèves se tranquilliseront avec des tests. "Je suis déjà allée en pharmacie me faire tester pour rassurer mes parents et mes grand-parents. Mais je peux l'avoir attrapé depuis... donc, c'est tout à fait possible que je le refasse pour les rassurer à nouveau", assure Myriam.

Pour éviter tous les risques, d'autres parents d'élèves ont complètement changé leurs habitudes. Ils s'offrent un réveillon atypique en partant quelques jours sur la côte Basque ou même à l'étranger, très loin de la famille élargie.