Que sait-on sur le vaccin à une dose de Johnson & Johnson ?

DÉCRYPTAGE

C'est un vaccin de plus dans l'arsenal européen pour lutter contre le Covid-19. Le sérum du laboratoire américain Johnson & Johnson, appelé Janssen, a reçu ce jeudi l'aval de l'Agence européenne du médicament, faisant de lui le quatrième traitement autorisé sur notre marché. Et ce vaccin présente un véritable atout par rapport à ses concurrents, puisqu'il ne nécessite qu'une seule dose pour conférer son immunité.

Une efficacité d'au moins 85%

En effet, ce traitement Janssen est fabriqué à partir d'un virus humain inoffensif, auquel on a ajouté des instructions génétiques afin d'éduquer l'organisme à lutter contre le SARS-CoV2. Résultat, avec une seule dose son efficacité est de 85% contre les formes graves 28 jours après l'injection, et cela augmente encore dans les jours qui suivent. Autre atout de ce vaccin, il serait même efficace contre les variants.

Ces bons résultats devraient donc permettre une vaccination deux fois plus rapide et à grande échelle, car ce sérum est aussi facile à stocker dans un simple frigo. Quant aux personnes ciblées pour recevoir ce traitement, elles sont a priori les mêmes que pour le vaccin d'AstraZeneca, soit les moins de 75 ans, dont la vaccination se fait en ville chez les médecins et les pharmaciens.

En France, la Haute Autorité de Santé (HAS) doit préciser vendredi ou samedi ses conditions d'utilisation. Mais malheureusement, même si tous les feux sont au vert, il ne devrait pas être possible de l'injecter en France avant le mois d'avril, date de réception de la première livraison d'un million de doses.