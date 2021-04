Covid-19 : à Paris, du porte-à-porte pour permettre aux plus isolés de se faire vacciner

REPORTAGE

Pour accélérer la vaccination contre le coronavirus, encore faut-il que tout le monde puisse avoir accès aux rendez-vous. À Paris, la mairie organise du porte-à-porte pour aller "démarcher" les plus de 55 ans et le public le plus isolé dans les quartiers populaires. Un démarchage pour leur permettre de se faire vacciner vendredi et samedi dans des centres éphémères, mis sur pied spécialement pour eux, avec le concours de la Protection Civile.

"Dommage qu'on n'ait pas eu assez de vaccins"

D'étage en étage et de rue en rue, les membres de l'équipe partent en quête d'habitants âgés de plus de 55 ans, dans un quartier populaire du XXe arrondissement de Paris pour leur présenter le "centre éphémère" de vaccination qui va voir le jour en bas de chez eux. "On n'a pas encore eu de vaccin", affirme une résidente septuagénaire qui compte bien s'y rendre. "Mon mari est décédé du Covid, dommage qu'on n'ait pas eu assez de vaccins ici", regrette-t-elle au micro d'Europe 1.

200 doses disponibles

Dans ces résidences HLM, les équipes de la mairie de Paris visent un public âgé, vivant souvent seul, et qui a du mal à prendre rendez-vous. "Pour certaines personnes, c'est parfois compliqué de prendre rendez-vous sur Doctolib, il n'ont pas tout le temps un fils ou un petit-fils qui peut les aider", déplore Caroline, membre de l'équipe de démarchage.

Celle-ci distribue aux résidents des tracts sur lesquels figurent l'adresse et les horaires d'ouverture du centre. En une après-midi, trois groupes comme celui-ci ont frappé à plus de 500 portes en vue de trouver preneurs aux 200 doses de vaccin qui seront disponibles dans le centre éphémère ces deux prochains jours.