Coronavirus : une semaine après la rentrée, déjà 27 classes fermées à la Réunion

Déjà 27 classes fermées. Tandis qu'en métropole, le flou et l'inquiétude perdurent sur le protocole sanitaire scolaire en cas de contamination au Covid-19, à la Réunion les élèves ont déjà retrouvé les bancs de l'école. Mais en une semaine, les établissements scolaires de la Réunion ont déjà enregistré une trentaine de cas de coronavirus, et fermer 27 classes, de la maternelle au lycée. Ce sont ainsi pas moins de 275 élèves et une centaine d'enseignants qui ont été renvoyés chez eux en attendant de se faire tester.

Un relâchement et des conséquences

Car comme en métropole dans une semaine, date de la rentrée des classes, le nouveau protocole sanitaire sur l'île a mis fin à l'interdiction du brassage entre groupes d'élèves. Concrètement, les classes peuvent désormais se croiser dans les couloirs ou au réfectoire. Mais les conséquences de ce relâchement ne se sont pas fait attendre : dans un lycée, pas moins de six classes entières ont été fermées, et les élèves renvoyés chez eux. Ils sont tous suspectés d'avoir croisé...un seul élève positif.

Une situation qui inquiète Jérôme Motet, vice-président du syndicat Snalc (le syndicat national des lycées et collèges) à la Réunion. "Malheureusement, avec des cantines qui accueillent plus de 500 élèves, parfois sans distanciation et sans masque, la situation va se dégrader si on ne fait rien." Mais de son côté, le rectorat assure garder le contrôle de la situation, et préfère voir le verre à moitié plein en rappelant que 95% des établissements scolaires de l'île sont toujours ouverts.

Le rectorat assure avoir la situation sous contrôle

"Nous sommes plus prudents parce que c'est la rentrée", avance ainsi au micro d'Europe 1 la rectrice Chantal Manès-Bonnisseau. "Nous avons tendance à recommander l'isolement d'un nombre d'élèves un peu supérieur à ce que recommande l'ARS." Mais ces chiffres donnent tout de même du grain à moudre aux syndicats qui, à la Réunion comme en métropole, appellent le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer à interdire de nouveau le brassage dans les écoles.

Un pas que le ministre a déjà en partie franchi la semaine dernière, en annonçant la limitation du brassage dans les zones de forte circulation du virus. Reste à savoir s'il va aller au bout de la démarche, lorsqu'il annoncera les précisions du protocole sanitaire pour la rentrée.