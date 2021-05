Coronavirus : quel bilan pour la réouverture des cinémas ?

DÉCRYPTAGE

La journée était attendue avec impatience, mais aussi avec appréhension par les professionnel du secteur. Après plusieurs mois de fermeture, tout comme les terrasses des bars et restaurants, les cinémas ont enfin pu rouvrir leurs portes mercredi. Et malgré les règles sanitaires contre le Covid-19 encore en vigueur avec des salles ouvertes à 35% de leurs capacités et 800 personnes au maximum, la fréquentation était plus qu'au rendez vous.

Les images étaient spectaculaires avec de nombreuses files d'attente devant les cinémas qui ont presque partout refusé du monde. Au total, les exploitants de salle ont vu passer environ 283.000 spectateurs. Devant ces bons chiffres, Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français, ne cache pas sa joie. "Ça s'est exceptionnellement bien passé, avec énormément de monde", confirme-t-il à Europe 1, décrivant un public varié.

"Ça a largement dépassé nos espérances"

À l'en croire, les prochains jours s'annoncent radieux. "Il y a énormément de pré-ventes pour le week-end", assure Richard Patry, pour qui ce succès s'explique par le fait que le cinéma "fait partie de l'ADN de nos concitoyens". "C'est important pour eux d'y aller. On sent qu'il sont heureux de nous retrouver. Et nous sommes heureux d'à nouveau les accueillir."

"Même si on était relativement optimiste, ça a largement dépassé nos espérances", abonde Nathanaël Karmitz, président du directoire du groupe audiovisuel MK2. Autre élément rassurant, note-t-il, "tous les films ont marché, que ce soient les films qui ont repris l'affiche ou les nouveautés, et ce malgré le contexte très contraint avec la jauge et le couvre-feu à 21 heures". Malgré ces restrictions, le bilan au niveau national est celui d'un "mercredi normal".

Nathanaël Karmitz, président du directoire du groupe MK2 : "La journée d'hier s'est bien passée. Et cela se poursuit aujourd'hui. Dès 8h du matin le public était au rendez-vous" pic.twitter.com/3gXyE7In9m — Europe 1 (@Europe1) May 20, 2021

Et pour composer avec l'absence des séances du soir, couvre-feu oblige, beaucoup de cinémas ont opté pour des séances tôt le matin, dès 8 heures. Or, ces séances matinales "conquièrent de plus en plus de monde", indique Nathanaël Karmitz.

Gros succès pour Albert Dupontel

Parmi les succès de la journée, on peut donc citer notamment les films déjà à l'affiche avant la fermeture comme ADN, Drunk ou encore Garçon chiffon. Mais le grand vainqueur est Adieu les cons, d'Albert Dupontel. Alors que le film avait déjà bien démarré lors de sa première sortie en octobre 2020, avec 700.000 spectateurs en une semaine, 63.000 personnes ont acheté un billet mercredi pour le film récompensé sept fois lors de la dernière cérémonie des Césars.

Du côté des nouveautés, le nouveau film de Quentin Dupieux, Mandibules, a tiré son épingle du jeu, tout comme le manga Demon Slayer, qui a déjà fait des millions d'entrées au Japon. Dès la première séance en France, ils ont été 2.500 à s'être levé pour aller le voir.

Une rentrée très encourageante pour le secteur donc, d'autant que dès le 9 juin, les cinémas pourront accueillir deux fois plus de spectateurs.