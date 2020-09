Coronavirus : pourquoi sept nouveaux départements sont placés en zone rouge

C'est un nouveau signe de l'augmentation de la circulation du coronavirus en France. Sept nouveaux départements, toute la Corse, la Côte-d'Or, le Nord, le Bas-Rhin, la Seine-Maritime et La Réunion, ont été placés en zone rouge, indique un décret paru dimanche matin dans le Journal officiel. Sur l'ensemble du territoire, 28 départements se trouvent désormais en zone rouge.

Pour qu'un département soit classé ainsi, tout part du taux d’incidence, à savoir le nombre de cas pour 100.000 habitants en une semaine. Lorsque ce taux dépasse 50, et c'est le cas pour ces sept nouveaux départements, la Direction générale de la Santé estime qu'un seuil d'alerte est franchi. En Corse-du-Sud, par exemple, ce taux est supérieur à 90, soit un chiffre deux fois plus élevé que la semaine dernière.

"Le contrôle de l'épidémie devient plus difficile"

"On est passé d'une situation assez maîtrisée de clusters à une circulation beaucoup plus diffuse dans la communauté", confirme à Europe 1 Anne-Claude Crémieux, professeure en maladie infectieuse à l’hôpital Saint-Louis. Selon cette spécialiste, "le contrôle de l'épidémie devient évidemment plus difficile et notre arme est de freiner au maximum la diffusion de ce virus par tous les moyens possibles et d'isoler les personnes infectées dans la population jeune mais aussi et surtout dans la population qui risque de faire des infections sévères". Car c'est bien c'est infections sévères qui inquiètent. Le ministre de la Santé Olivier Véran a déjà annoncé s’attendre à une hausse des admissions en réanimation dans les 15 prochains jours.

Passer un département en zone rouge donne plus de pouvoirs au préfet pour limiter la propagation du virus. La préfecture peut, par exemple, décider l'interdiction d'accueillir du public dans les musées ou encore imposer un horaire de fermeture aux restaurants et aux bars, comme c'est le cas notamment dans les Bouches-du-Rhône.